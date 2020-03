Broj infekcija u Austriji se udvostručuje svaka tri dana - Koronavirus odneo četiri života!

Efektivna stopa reprodukcije virusa je trenutno na 1,44, što znači da jedan inficirani u proseku zarazi daljih 1,44 osobe.

Prva analiza, u četvrtak, pokazala je da je vreme udvostručenja infekcije iznosilo još 3,3 dana, a efektivna stopa reprodukcije virusa bila je 1,66, to jest viša nego dana.

Glavno žarište u Austriji su i dalje pokrajine Tirol i Gornja Austrija, gde se broj infekcija dnevno povećava za 27,6 procenata. U te dve pokrajine vreme udvostručenja infekcija iznosi 3,1 dana.

U ostalih sedam pokrajina vreme udvostručenja infekcije je trenutno na 3,5 dana, a još u četvrtak bila je na 4,6 dana. Ovom analizom nadležne vlasti mogu da prate delovanje mera u borbi protiv Covid-19.

Do sada su u Austriji od posledica novog virusa preminule četiri osobe. Tako je u Beču preminula jedna 48-ogodišnja žena, koja se zbog infekcije koronavirusom nalazila u kućnom karantinu.

Austria bans gatherings of more than just FIVE people and says only leave home for essential work or food https://t.co/2vWLBlXFgR