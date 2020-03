GRADONAČELNIK NOVOG SADA: Molim vas ostanite kod kuće, moramo biti odgovorni!

View this post on Instagram

Gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević, danas se obratio građanima povodom mera koje su donete na nivou Grada Novog Sada usled vanrednog stanja koje je juče proglašeno. Gradonačelnik posebno apeluje na starije građane da ne izlaze iz svojih kuća kako bi sačuvali svoje zdravlje. Za sve što im je potrebno od namirnica i lekova mogu da se obrate novootvorenom volonterskom centru na broj 4871-700. Još neke od mera koje su donete da bi se okupljanje građanja smanjilo je zatvaranje obdaništa, škola, sportskih i kulturnih centara, dnevnih centara i klubova za stara lica, dok su polasci autobusa GSP redukovani, ne saobraćaju noćne linije 18a i 18b, dok linije 17 i 20 saobraćaju po redu vožnje za subotu. Radno vreme ugostiteljskih objekata je ograničeno, rade od osam do 20 časova, sa ograničenim prisustvom do 50 osoba u objektu. #samonovisad #novisad #vanrednostanje