STRAVIČAN SNIMAK IZ CRKVE U ITALIJI - Koronavirus usmrtio OGROMAN BROJ ljudi, ne stižu da ih sahrane (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

U Bergamu u blizini Milana nadležni ne stižu da sahrane mrtve. Kremacije se odvijaju bez prestanka, a mrtvački sanduci poređani u redu, čekaju na red za opelo u crkvama jer su mrtvačnice u lokalnim bolnicama pune tela.

Mediji prenose da broj mrtvih ne može da se kontroliše.

Snimak iz crkve Svih svetih u Bergamu jedan je od mnogih na kojem se vidi udar pandemije koronavirusa na Italiju.

Prethodnih dana objavljen je video takođe iz Bergama na kojem muškarac snima list ''Eko di Bergamo" pokazujući kako su se čitulje lokalnih novina proširile sa jedne stranice na deset.

Chilling.



Almost 10 pages of death notices in yesterday’s edition of “L’Eco di Bergamo”, local paper of Bergamo, one of the Lombardy towns most hit by #coronavirus #Covid19 in #Italy.



Normally, they are 1 or 1 &1/2 pages. pic.twitter.com/Hn1wYui8Yy