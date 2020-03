STIŽU KAZNE ZA SVE STARIJE OD 65 GODINA KOJI NE POŠTUJU DONETE MERE! Penzioner legitimisan, a onda odvezen policijskim vozilom

Jedan penzionera danas je legitimisan u bloku 45, jer se našao na ulici u zabranjeno vreme za sve iznad 65 godina.

Kada je policija utvrdila da lice ima iznad 65 godina, policijskim vozilom su ga odvezli.

Inače, kako se saznaje, dvoje lica je ispraćena do stanova, a oni su sedeli na klupama na keju, iako je za njih to bilo zabranjeno vreme da borave napolju.

Da podsetimo, od danas je uvedena zabrana izlaska za lica iznad 65 godina, i to do 10 časova ujutru, dok će policijski čas za sve građane biti uveden od 20 časova do 5 ujutru.