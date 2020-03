BROJ ZARAŽENIH KORONOM U AUSTRIJI NASTAVLJA DA RASTE - Čak 1.646 osoba inficirano, Tirol proglašen ZONOM RIZIKA

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Csaba Krizsan/MTI via AP | |

U Austriji je trenutno inficirano 1.646 osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u poslepodnevnom izveštaju.

Još jutros je 1.471 osoba bila pozitivno testirana na koronavirus. Od pojave koronavirusa u Austriji je obavljeno 11.977 testiranja.

Glavna žžarišta su Tirol i Gornja Austrija sa 382, odnosno 305 inficiranih, a slede Donja Austrija sa 256, Štajerska 220, Beč 209, Forarlberg 124, Salcburg 89, Koruška 41 i Burgenland 20 slučajeva.

Tirol proglašen zonom rizika

Austrijska pokrajina Tirol danas je proglašena zonom rizika, što znači da sve osobe, koje su protekle dve nedelje boravile u tom delu Austrije moraju u karantin.

Ovo je prva pokrajina koja je u celosti proglašena zonom rizika. Inače u Tirolu je već ranije više opština stavljeno pod karantin, a to su Sankt Anton am Arlberg, Išgl, Kapl, Ze, kao i Zelden im Ectal i Sankt Kristof am Arlberg.

Tirol je od same pojave korona virusa u Austriji bio prva pogođena pokrajina, a i dalje je žarište sa više od 300 inficiranihe, a samo u Išglu inficiralo se više stotina turista iz skandinavskih zemalja.

Svako je je boravio u protekle dve nedelje u toj pokrajini treba da se na dve nedelje izolucije u svojoj kući, naloženo je danas.