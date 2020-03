Broj umrlih od koronavirusa u Italiji premašio je broj žrtava u Kini, odakle se opasan COVID-19 i proširio svetom, a s obzirom da se tamo situacija napokon smiruje, Kina je odlučila da pomogne trenutno najvećem evropskom žarištu zaraze.

Tako je severnu italijansku regiju Lombardiju u četvrtak posetio Sun Šuopeng, predsednik Crvenog krsta Kine, koji je u Milanu održao konferenciju za novinare i uputio jasan apel Italijanima.

- Situacija u Lombardiji trenutno je vrlo slična onoj koju smo mi pre dva meseca imali u Vuhanu, epicentru koronavirusa. U Vuhanu, koji je mesec dana bio u strogom karantinu, napokon se beleži trend pada broja obolelih.

Međutim, ovde u Milanu baš i ne postoji stroga politika karantina: javni prevoz i dalje radi, ljudi se i dalje kreću, i dalje idete na večere i zabavljate se u hotelima, ne nosite maske... Ne znam mislite li vi uopšte... Shvatite, svaki građanin mora biti uključen u borbu protiv koronavirusa. Savetovao bih vam da odmah zaustavite sve ekonomske aktivnosti i smanjite mobilnost ljudi. Svi bi trebalo da ostanete kod kuće, ljudski životi su najvažniji - rekao je Sun Šhuopeng, koji je u Italiji iz prve ruke svedočio o mnogim problemima vezanima za sprečavanje širenja zaraze virusom COVID-19, prenosi CNN.

“I don’t know what you’re thinking.” The head of a visiting Chinese Red Cross delegation helping Italy respond to the coronavirus crisis says the country is not doing enough to contain the virus pic.twitter.com/qF20zeHpde