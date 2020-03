ENGLEZI OPUSTOŠILI RAFOVE U PRODAVNICAMA! Supermarketi u Londonu potpuno "počišćeni", među građanima zavladala OPŠTA PANIKA (FOTO)

Među građanima Velike Britanije zavladala je panika zbog koronavirusa i najavljenih oštrijih mera izolacije kako bi se sprečilo širenje opasne zaraze.

Taken in England... go tell this lady how Google’s the free market is at providing for her pic.twitter.com/eOiqtpstKu

Naime, rafovi u supermarketima širom zemlje su ispražnjeni, pokupovno je sve, od sredstava za higijenu, preko voća, povrća, mesa, konzervi, testenina...

Samo u Londonu, sinoć, u roku od pola sata pošto su napunjeni, rafovi su bukvalno opustošeni.

There is only ever two weeks supply of toilet paper in the UK at any one time. All the pulp which it is made from comes from Europe. Britain ends free trade with the EU in 10 months. Spot the problem if #Coronavirus #toiletpapercrisis continues.. pic.twitter.com/8Dt8Grtxw3