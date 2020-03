NOVI STRAVIČAN SNIMAK IZ ITALIJE - Bolnica u kojoj ima najviše zaraženih koronom izgleda OVAKO (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Bolnice na severu Italije sve se teže nose ca rastućim brojem pacijenata.

U bolnici Papa Ivan XXIII u italijanskom gradu Bergamu u Lombardiji svaki novi udah mala je pobeda u borbi protiv virusa korona. Odeljenja su pretrpana krevetima. Hodnici takođe. Pacijenti na njima drže se za grudi i teškom mukom dišu uz pomoć respiratora. Lekari i medicinske sestre užurbano obilaze pacijente, nastojeći im pomoći koliko god mogu.

Situacija nije haotična, ali kad je svaki trenutak presudan, tako može delovati. Ovako izgleda svakodnevica u epidemijom virusa korona najteže pogođenoj bolnici u najteže pogođenom gradu u najteže pogođenoj italijanskoj regiji.

Coronavirus: Bergamo, Italy's hardest-hit city wants you to see how COVID-19 is affecting its hospitals. The sheer numbers of people succumbing to the coronavirus is overwhelming every hospital in northern Italyhttps://t.co/bvhKZwpHh3