Svetska zdravstvena organizacija: Moguće da će biti potrebno 150 MILIONA TESTOVA U SVETU

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Bernd Wuestneck/dpa via AP | |

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je širom sveta distribuirala oko 1,5 miliona testova na korona virus, ali će možda biti potrebno 80 do 100 puta više da bi se zadovoljile potrebe u budućnosti, izjavio je danas zvaničnik te organizacije Majk Rajan.

- To je ekstremna alnaliza, ali to je zaključak do kojeg smo došli - rekao je Rajan.

Prema njegovim rečima, SZO se suočava sa novim teškoćama u raspoređivanju osoblja i materijala, uključujući testove na korona virus i zaštitnu opremu šiom sveta, prenosi Tass.