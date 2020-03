POTRESNI SNIMCI IZ ŠPANIJE KOJU KORONA KOSI! Pacijenti leže na podu u bolnici (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji pokazuje trenutno stanje u jednoj bolnici u Španiji.

Kako je veliki broj ljudi oboleo od koronavirusa, bolnice su prepune, više nema slobodnih kreveta, pa su pacijenti primorani da leže na podu.

Na snimku se vide ljudi kako leže na podu u hodniku jedan iza drugog, samo peškir ih razdvaja od hladnih pločica.

Na kraju hodnika vide se ljudi koji sede i čekaju da verovatno budu testirani.

Premijer Španije Pedro Sančez upozorio je narod da najgore tek dolazi i da se spreme za teške dane.

Leaked Footage from Spain.



The hospitals are literary filled with patients. Shortages of beds leaves people lying down on the floor #COVIDー19 pic.twitter.com/NwAb9V0dek