BRAVO, LEKARI! Klinike u Srbiji uveliko koriste lek protiv korona virusa o kojem se PRIČA ŠIROM SVETA!

Sve klinike u srpskom lancu bolnica u kojima se leče oboleli od korone dobili su iz Infektivne klinike algoritme (precizan niz koraka) za lečenje pacijenata. U terapiju je uključen i lek protiv malarije "hlorikin", o kojem se toliko priča širom sveta.

U protokolu koji propisuje Infektivna klinika, a odakle se oboleli upućuju dalje, trenutno prva je KBC Dragiša Mišović. Vladimir Đukić, direktor klinike, potvrdio je za "Blic" da pacijenti sa Infektivne stižu sa prepisanom terapijom u kojoj je i "hlorikin", lek protiv malarije.

- Osim "hlorikina" koriste se i drugi antivirusni lekovi, a koje za pacijente propisuje Infektivna klinika – kaže Đukić.

U protokolima koje su kineski lekari i pre dolaska u Beograd, sa pojavom prvih obolelih u Srbiji, poslali kolegama u Srbiji pobrojano je nekoliko lekova koji su, od slučaja do slučaja, reagovali protiv korona virusa. U bolničkim uslovima u antiviralnoj terapiji je alfa interferon, lopinavir – ritonavir, ribavirin, hlorokin fosfat i arbidol. Uz antivirusnu terapiju koriste se i antibiotici.

Kako se isiče u kineskim savetima, za tretman trudnica se primenjuju iste mere. Odlična vest je da žene u drugom stanju nemaju ništa lošiju prognozu od žena iste dobi koje nisu trudne.

Posle kineskih lekara, i Francuzi tvrde da je lek protiv malarije uspešan u borbi protiv korona virusa. Kliničke studije testiranja leka na Kovid 19 pokazale su, navodno, da hidroksihlorohin, kako se još naziva, u kombinaciji s antibiotikom azitromicinom značajno skraćuje vreme infektivnosti kod pacijenata zaraženih novim korona virusom. I dr Debora Birk, koordinator za odgovor na korona virus u Beloj kući, izjavila da ovaj lek, široko korišćen protiv malarije, "pokazuje obećanje u lečenju korona virusa".

Lek protiv malarije nalazi se i u preporuci Radne grupe Ministarstva zdravlja Srbije za kontrolu virusa Kovid-19.

- Težim pacijentima obolelim od korona virusa daje se terapija koju čine lek protiv malarije, antivirusni lekovi koji su inače deo terapije protiv AIDS-a, kao i antibiotici - saznaje „Blic“ u Kliničkom centru u Nišu.

Prof. dr Radmilo Janković, direktor Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju KC u Nišu, kaže da se pokazalo da antimalarici mehanizmom kojim ubijaju izazivača malarije mogu da deluju i protiv novog virusa.

Važni telefoni Telefoni epidemiološke službe za sve informacije Specijalan broj Ministarstva zdravlja za pitanja u vezi sa korona virusom: 064 8945 235 Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut": 011 2684 566

- Oni nisu lek koji je zamišljen protiv virusa, ali se sad pokazalo da mogu da budu delotvorni. To je usvojeno na nivou Radne grupe kao preporuka za lečenje. Koristimo preporučene doze. To je lek koji može biti kardiotoksičan, a zato je i terapija protiv malarije ograničena na do 20 dana. Tako ćemo ga i mi davati u tom okviru da ne bismo napravili kardiotoksičnost. Zato tu vrstu lekova ljudi nikako ne smeju da koriste na svoju ruku, već se isključivo primenjuju u bolnicama i pod stručnim nadzorom lekara – kaže dr Janković.

Dr Janković ističe da su protokoli lečenja centralizovani i da dolaze kao sugestija Radne krupe i profesora Gorana Stevanovića, s kojim je klinika u Nišu u kontaktu.

- Dobili smo ažurirane protokole na osnovu svetskih iskustava i započeli smo njihovu primenu. Prema preporučenom protokolu nabavili smo lek "hidroksihlohlorokin", antimalarik, za koga preliminarni podaci pokazuju da može da bude koristan u lečenju korona virusa – kaže dr Janković.