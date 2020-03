NJEGOV GEST ĆE VAM NATERATI SUZE NA OČI - Sveštenik UMRO nakon što je ustupio respirator mlađem pacijentu

Italijanski sveštenik koji je dao respirator mlađem pacijentu sa koronavirusom kojeg nije poznavao, umro je od infekcije Covid-19.

Otac Đuzepe Berardeli (72) umro je u bolnici u Lovere u Bergamu - jednom od najteže pogođenih gradova u Italiji.

U Italiji je navodno umrlo nekoliko desetina sveštenika.

Najteže pogođena zemlja na svetu sa više 6.800 smrtnih slučajeva do sada,

