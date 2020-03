DRAMA U BRITANIJI! ZARAŽENA I "PLAVA KRV" - Princ Čarls pozitivan na koronavirus

Britanski princ Čarls pozitivan je na koronavirus, saopšteno je danas iz kraljevske rezidencije (Klarens haus).

Kako se navodi u saopštenju, princ od Velsa ima blage simptome i dobro se oseća, a od kuće radi poslednjih dana kao i do sada, prenosi britanski Skaj njuz.

Statement regarding Prince Charles, who has tested positive for Coronavirus. @SBSNews pic.twitter.com/QQYRHUMSy7