SRBLJANOVIĆ OPISALA SIPTOME KORONAVIRUSA: Deveti dan od izlaganja virusu je bio PRELOMNI, imala sam osećaj kao da UDIŠEM SUVI PESAK

Spisateljica Biljana Srbljanović je u utorak uveče puštena na kućno lečenje.

Njoj je test na korona virus pokazao pozitivno i trenutno se nalazi u svom stanu. Kao što je više puta obećala svakoga dana izveštava svoje prijatelje o svom stanju i simptomima koje oseća.

Njeni postovi mogu biti od pomoći donima koji sumnjaju da imaju virus. Njen poslednji status obajvljujemo u celosti:

"Dragi prijatelji i nepoznati uplašeni ljudi, mnogi mi pišu da pitaju za tačne simptome, pitaju za medicinski savet i mišljenje, koje nemam i ne smem da dajem.

Ispričaću još jednom ovde moje simptome:

Nedeljama sam kašljala do davljenja - ali ja imam sezonski kašalj, jer sam alergična na pseću dlaku moja tri psa (u pojedino doba godine, kad se linjaju) i jer pušim, već tri godine, kao glupa klinka.

Noću nisam mogla da spavam poslednjih 2 nedelje, jer kad legnem, gušio me kašalj, pa sam se paranoisala, pa mislila da je kovid, pa nesanica i opšta malaksalost, pa sam i za to mislila da je kovid - i tako u krug.

Devetog dana od izlaganja virusu (imala sam sreću u nesreći da sam tačno znala kad i kako sam zakačila), odjednom se simptomi menjaju: neka magla u glavi, nepovezana misao, nemam snage ni da sedim, a kamoli hodam, ne mogu da nađem reč i samo mi se spava. Temperatura je išla do 37.5 i padala ispod 37, ali osećaj da ne mogu da udahnem - ne ono kad se zakašlješ, pa krkljaš i "gušiš se", nego, bukvalnokao da su "cevi" zapušene i vazduh neće da uđe i to je to. Kao neki topli suvi pesak da dišeš, ne znam kako drugačije da objasnim.

Ne boli me grlo, več manje kašljem, samo mi je malaksalost problem i ta neka magla u glavi, mučim se da fokusiram misao.

Ali, bolje sam. I dalje sam izolovana, potpuno.

Bez obzira koliko je mali stan (moj je najobičniji, sa jednim kupatilom), sudove odvojte, ne izlazite iz sobe, makar rakijom, ako nema drugog, obrišite sve u kupatilu što ste koristili, posebno prekidač za svetlo, kvake, slavine, dugme na vodokotliću, sve što inače spada u automatkse radnje.

Iz kupatila nazad u sobu i to je sve. Ta 4 m2 su mala žrtva koju može svako da podnese, da ne bi zarazio ukućane. Nema prilaska kuhinji, skuva ti ko šta može (meni divne komšije na prag ostavljaju), i to je to. Čuvajte rukavice, koristite ih stalno, ali nemojte neplanirano nešto do kupatila, pa posle 10min opet, novi par. Organizujte svoje vreme da bude racionalna potrošnja zaštite. Svoje đubre u duplu kesu i gledaj da što manje praviš otpada. Maramice mogu u kanalizaciju, prazna ambalaza može da sačeka da se sakupi i baci odjednom.

Ne brinite se, nije tako strašno. Samo bez panike, bez bespotrebnog odlaska lekaru, slušajte svoje telo, znaćete , verujte mi!"