OVO MORATE DA PROČITATE! MARTA je POBEDILA KORONU, a njeno iskustvo će za mnoge u Srbiji biti OHRABRUJUĆE! (FOTO)

MARTA KATAI JE JAČA OD CORONA VIRUSA I DIJABETESA ZAJEDNO 🏆 . @marta____k ima samo 18 godina, a već 10 godina živi sa dijabetesom. Njena pobeda nad CORONA VIRUSOM ohrabruje veliki broj obolelih od dijabetesa u Srbiji. Pre svega ljudi sa dijabetesom, pogotovo ukoliko je lošija kontrola same bolesti imaju slabiji imunitet. Na početku razgovora Marta nam je rekla da ona inače ima slabiji imunitet i da se neretko lako prehladi. Ono što je ohrabrujuće za sve koji imaju dijabetes je da se Marta lako izborila sa CORONA VIRUSOM i to za samo 8 dana. Ljudi koji imaju dijabetes, a pogotovo stariji svakako jesu rizičnija kategorija, medjutim njeno iskustvo ohrabriće ljude da ne budu toliko uplašeni. Svakodnevno nas ljudi upravo to pitaju jer su zabrinuti. Ono što je jako bitno je da nivo šećera tokom ovih 8 dana koliko je bila hospitalizovana nije imao ozbiljne skokove. Zapravo nivo šećera nije prelazio 9mmol što je VIŠE NEGO ODLIČNO. Ona je drugi dan prehlade (nije se odmah znalo da je CORONA VIRUS) dobila injekciju za obaranje temperature koja je bila visoka preko 39. Odmah nakon toga već treći dan pa sve do osmog dana dok nije puštena iz bolnice osećala se odlično. Njeno iskustvo kaže da je grip prošlih godina znao da joj pravi dosta više problema. Apelujemo i ovom prilikom na sve ljude sa dijabetesom da budu jako oprezni i provode vreme u izolaciji, POGOTOVO STARIJI LJUDI! Martino iskustvo je veliko ohrabrenje, ali svakako to nije razlog da se bilo ko od nas opusti. . Samo 2 dana pre nego će dobiti CORONA VIRUS, ostala je bez SENZORA ZA MERENJE NIVOA ŠEĆERA U KRVI. INACE LJUDI U SRBIJI NEMAJU GDE DA KUPE NAJKVALITETNIJE SENZORE. MARTI SU RODITELJI SLALI SENZORE IZ AUSTIJE, ALI SADA NISU U MOGUĆNOSTI DA JOJ POŠALJU SENZOR JER SU GRANICE ZATVORENE! . SKROMNI DOPRINOS NAŠE ORGANIZACIJE @dijabetesrevolucija BIĆE SENZOR KAO POKLON, JER SMO TO ODMAH OBEZBEDILI ZA NJU, KAKO BI U KARANTINU MOGLA BOLJE I LAKŠE DA KONTROLIŠE NIVO ŠEĆERA! . SENZOR JE POTREBAN SVAKOME KO IMA DIJABETES A POGOTOVO AKO DOBIJE CORONA VIRUS! APELUJEMO NA SVE VAS DA SHARE OVU VEST JER TAKO SPAŠAVATE ŽIVOTE! . ŽIVI BILI! BRAĆA RAJIĆ @dusanrajic @bata_rajic_personalni_trener @dijabetesrevolucija