IZ ITALIJE STIŽE UŽASNI SNIMAK IZ URGENTNOG CENTRA - Čuje se zujanje respiratora dok se ljudi bore za život (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Služba hitne pomoći u bolnici u Kremoni u Italiji pretvorena je u odeljenje intenzivne nege pacijenata sa koronavirusom, dok se ustanova bori sa sve većom potražnjom usled zdravstvene krize.

Snimci od utorka pokazuju strašne prizore unutar jedinice, nakon što je broj kreveta na intenzivnoj nezi na odeljenju povećan sa osam na 50.

