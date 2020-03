LONDONSKI KLUB POTVRDIO TUŽNE VESTI: Stadion neće biti isti bez tebe...

Seb Luis, navijač londonskog Čarltona, preminuo je od posledica koronavirusa u 38. godini života.

On nije bio običan fan, a u Englekoj su ga prozvali najvernijim navijačem na svetu.

Naime, Luis je svoje ljubimce gledao na 1.076 utakmica zaredom na raznim stadionima.

We are truly devastated to hear of the passing of one of Charlton's most dedicated, loyal and popular supporters, Seb Lewis, at the age of just 38. #cafc pic.twitter.com/KNacd5qEBy