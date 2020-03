TRAGEDIJA! SVET U ŠOKU! Preminula PRVA BEBA zaražena KORONAVIRUSOM!

- Do sada nije zabeležen slučaj u svetu da je beba preminula od koronavirusa. Kovid19 do sada nije ubijao tako malu decu - rekao je Ngozi Ezike, direktor za javno zdravlje države Ilinois.

A baby who wasn't even a year old is among the now 47 people dead from coronavirus in Illinois, Gov. JB Pritzker announced. https://t.co/DcQ4DacjsC pic.twitter.com/W1zRpQDszQ