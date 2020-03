KORONAVIRUS JE MUTIRAO U EVROPI?! Na našem kontinentu zabeležen simptom koji se RETKO VIĐAO U KINI

Ljudi mogu imati i samo ovaj simptom, bez temperature i kašlja, i da opet budu pozitivni na Covid-19.

Belgijski lekari ispituju mogućnost da li se gubitak ukusa i mirisa može povezati sa infekcijom KOVID-19, a istovremeno ukazuju na činjenicu da je osam odsto pacijenata, koji su obavili skeniranje pluća, imalo infekciju KOVID-19, a da tog nisu bili ni svesni.

Lekari širom Evrope pokušavaju da što bolje upoznaju novi korona virus u cilju uspešnje borbe protiv pandemije.

Istraživanje sprovedeno na 400 pacijenata u 14 bolnica u Italiji, Španiji, Francuskoj i Belgiji provera mogućnost da li se bolest koju izaziva KOVID19 može predstaviti kroz gubitak mirisa i u kom vremenskom okviru se pacijenti oporavljajuju.

Za sada se ocenjuje da "postoji značajan procenat pacijenata sa gubitkom mirisa i ukusa ” i da je taj udeo ”mnogo veći od onog koji smo imali u Kini ili Južnoj Koreji”, prenose belgijski mediji.

Drugi nalaz je da se čini da evolucija varira, ali u ovoj fazi studija još ne daje podatke o vremenu oporavka. Čini se da mnogi pacijenti oporavljaju ukus i miris, čak i ako treba vremena.

- Kineske naučne publikacije ne pominju gubitak ukusa i mirisa, osim one koja govori o gubitku mirisa oko 15 posto. U kliničkim i preliminarnim podacima naše studije, u Evropi to prelazi 15 odsto - navodi otorinolaringolog Žerom Lšian.

On ocenjuje da je moguće da je došlo do ”mutacije virusa”, ali da trenutno još nema čvrstih dokaza za to.

Žerom Lšian upozorava na mogućnost da se simptomi COVID19 mogu kod nekih zaraženih predstaviti samo gubitkom ukusa i mirisa, bez temperature i curenja nosa.

Univrezitetska bolnica u Briselu objavila je i podatak po kome je u osam procenata slučajeva kod pacijenata koji su obavili skeniranje pluća pronađeno prisutvo COVID19, bez da su pacijenti imali bilo kakve simptome groznice, kašlja ili otežanog disanja.

Belgijski doktori ukazuju na činjenicu da je od početka epidemije bilo slučajeva da zaraženi nisu pokazivali nikave simptome bolesti , ali da su bili zarazni za okolinu.