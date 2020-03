JEZIV SNIMAK IZ NJUJORKA OBIŠAO SVET! Viljuškarima tovare TELA MRTVIH u hladnjače (VIDEO)

Amerika je postala zemlja sa najvećim brojem obolelih od virusa korona. Jedan užasan snimak iz bolnice u Bruklinu jako brzo postao je viralan.

Snimak prikazuje medicinsko osoblje na ulici ispred bolnice u Bruklinu, dok viljuškar prevozi tela, a onda ih stavlja u kamion-hladnjaču koji dalje odvozi leševe.

Na snimku se čuje njegov autor koji salno ponavlja "prihvatite ovo ozbiljno, ostanite kod kuće", dok se tela odvoze niz ulicu.Snimci iz Njujorka vrlo brzo su obišli svet.

Mi amigo Kamalky Romero me manda este video desde New York. Me dice que es en el Presbyterian Hospital 🏥.



La situación es difícil. Me habla de dominicanos infectados. Muy critica la situación que se vive allí. pic.twitter.com/yhH59ajHPb