''ZNAČAJNO JE BOLJE''! Ambasador Srbije u Italiji: Javljaju se prvi tonovi OPTIMIZMA, a čeka se efekat "selidbe" na jug!

Ambasador Srbije u Italiji Goran Aleksić kaže da su Ambasada u Rimu i konzulati u Milanu i Trstu u svakodnevnom konatktu sa srpskim građanima, da nastoje da pomognu gde se može i koliko se može.

"Sad smo upravo završili veliku evakuaciju sa Malte, oko 300 građane, što nije lako kad su ograničene slobode kretanja, poseban režim letenja, ali smo pokazali kao država jednu veliku brigu i da se nastoji pomoći. Naši građani treba da znaju da takve operacije zahtevaju vreme, sredstva. Pozivamo ljude koji imaju uslove da ostane u Italiji, Španiji, Francuskoj i da tu nekako sačekaju da sve ovo prođe", poručio je Aleksić.

On u izjavi za Tanjug ističe da se u Italiji, koja je najviše pogođena pandemijom korona virusa, prvi put čuju optimistički tonovi, ali da su svi svesni da kraj još nije blizu.

Ističe da su brojke poslednjeg dana značajno bolje, a da sa velikom strepnjom svi očekuju razvoj situacije narednih dana na jugu, gde je stiglo dosta ljudi sa severa zemlje.

"Posle 22 dana od uvođenja restriktivnih mera italijanske Vlade juče na konferenciji za štampu Anđela Barelija, šefa civilne zaštite, prvi put su prozvučali, rekao bih, optimistički tonovi. Prvi put su se čule cifre koje ova zemlja očekuje, da je broj zaraženih bio skoro 50 posto manji u odnosu na prethodni dan, da je najveći broj izlečenih, oko 1.600 ljudi je za 24 sata izašlo iz bolnica, jedino što je ostala i dalje visoka smrtnost", rekao je Aleksić Tanjugu.

Kako je naveo, i dalje velika smrtnost tumači se time da su ti ljudi verovatno pre tri-četiri nedelje bili zaraženi, dok svi ostali podaci govore o tome da se pandemijska krivulja postepeno ravna.

"Još je jako rano da se uđe u neki veliki optimizam jer mora da se čeka, da se kriva stabilizuje i da se nakon toga vidi kada će biti pad. Mere Vlade ostaju sigurno do 12. aprila, ako ne i ceo april, još je rano da se govori o smanjenju mera jer još uvek nema jasne i potvrđene tendecije pada, ali optimistički tonovi su juče prvi put prozvučali.

Aleksić podseća da u Rimu i pokrajini Lacio situacija nije tako dramatična kao na severu zemlje, ali da se i dalje čeka kakav će efekat imati činjenica da je veliki broj ljudi kada su uvedene restriktivne mere na severu došao na jug.

"Rim i Lacio, za sada, su relativno mirni, za sada, imamo negde oko 2. 500 obolelih , oko 150 umrlih i 260 koji su izlečeni. Ovde se i dalje čeka šta će se desiti na jugu, jer je posle uvođenja prvih i drugih mera u Lombardiji došlo do velikog pomeranja ljudi sa severa na jug i pretpostavlja se da će se početkom aprila videti kakav je to imalo efekat. Tu su svi jako oprezni, svi pažljivo prate, gledaju i najmanji signal da li će doći do nekog porasta na jugu".

Na pitanje da li je Vlada Italije već predstavila plan ekonomskih mera za "dan posle" Aleksić ističe:

"Vodi se velika rasprava šta činiti sa restriktivnim merema koje su uvedene, kada ih oslabiti i šta raditi dan posle. Vlada šalje poruku da rigidna, agresivna i kontinuirana politika borbe protiv ekspanzije virusa mora da ostane, još je rano da se mere ublažuju. Što se tiče ekonomije, rasprava je velika, koliku će pomoć dobiti oni što su najviše postradali zavisi i od reagavanja Evrope. Ono što je najvažnije za Italiju jeste da ostaje potvrđena politika čvrstih mera koje su počele da daju prve rezulate"

Aleksić navodi da je epicentar epidemije, grad Lodi, prvi crveni krug koji je zatvoren, na današnji dan, u odnosu na 14. mart, ima 50 odsto manje inficiranih, što znači da mere koje su uvedene i striktno poštovane daje rezultate.