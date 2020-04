Fon der Lajen: Pomažemo kompanijama da zadrže radnike u vreme krize

Evropska komisija pozvala je preduzeća koja imaju problema sa radom i proizvodnjom zbog krize izazvane korona virusom da ne otpuštaju radnike i predložila im je novi koncept pomoći u vidu državne podrške.ž

"Naši svakodnevni životi su se drastično promenili. Milioni ljudi ne mogu da idu na posao, ali i dalje moraju da imaju novac za život", naglašavaju u Komisji.

Predsednica Evropska komisije Ursula fon der Lajen kaže da EU sprema inicijativu nazvanu "Šur", koja će biti podrška kompanijama širom EU koje i dalje isplaćuju plate svojim zaposlenima iako je kriza uticala na ukupne prihode.

Prema njenim rečima, "Šur" predviđa uvođenje podrške države za kratkotrajni rad.

"Ideja je jednostavna. Ukoliko nema porudžbina i kompanije ostanu bez posla zbog privremene krize kakva je korona, one ne bi trebalo da otpuštaju radnike. Trebalo bi da nastave da ih zapošljavaju, čak i ako imaju manje posla. To slobodno vreme radnici mogu da iskoriste da nauče nove veštine, od čega koristi mogu da imaju i oni, ali i kompanija za koju rade", objašnjava Fon Der Lajen.

Ona podseća da su zemlje članice tokom ekonomske krize 2008. godine imale ovakav instrument koji je pomogao milionim radnika da zadrže poslove, a kompanijama da prođu kroz krizu.

"Na ovaj način ljudi će biti pošteđeni 'rupa u džepovima' tokom krize. Moćiće da nastave da plaćaju stanarine i kupuju šta im je potrebno. A to će imati i pozitivan uticaj na ekonomiju'', objašnjava fon der Lajen.

Predsednica Evropske komisije napominje da će radnici tako biti u mogućnosti da se odmah nakon ukidanja vanrednih mera vrate, bez dodatnih odlaganja ''punim radnim obavezama'', što će takođe biti ključno za pokretanje ''ekonomskog motora'' Evrope.

Ona je posebno ukazala da će ovakva vrsta pomoći biti na raspolaganju i onim zemljama članicama koje su najteže pogođene, kao što su Italija i Španija, a da će biti garantovana od strane svih zemlja članica.

''To je evropska solidarnost na delu. To je za Italiju, Španiju i druge. To je za budućnost Evrope'', zaključila je fon der Lajen.