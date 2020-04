PORUKA NAČELNIKA VIŠEGRADSKE BUDI JEZU: Pedijatar nam je pozitivan, sedam sestara u karantinu! Ko mislite decu da vam pazi posle porođaja?

View this post on Instagram

Pismo iz GAK Višegradska: Mali Pera, ostavljen od strane "majke" odmah posle porodjaja. Bio kod nas u Višegradskoj oko 2 meseca, postao maskota i omiljeno biće cele naše klinike. 100 zaposlenih na GAK-u su mu bili i mame i tate, svi mu donosili garderobu. Bio kao maneken obučen ;) Ni jednom nije zaplakao! A ko god da ga uzme u ruke on se blagorodan uvek smeje. Na veliku tugu svih nas prebačen u Zvečansku.. i posle jos nekih 3 meseca na njegovu veliku srecu usvojen od ljudi koji ce ga zaista voleti! Mali Pera (legenda Višegradske 26) vam poručuje: da vam bebe i trudnice ostanu ovako nasmešene i nezaražene -OSTANITE U KUĆAMA! Munze-Konza... imate kej, maa super... prošetaste po suncu malo baterije da napunite, paa baš leepooo za vas, ispratite sad koliko će vam starih umreti u vašem gerontološkom centru zbog vašeg neizdrža (već ih je 9 zaraženo)! Uz Novi Bg prvi za dezinfekciju gradskih kvartova bićete vi Munze (a ne 10 drugih većih opština)! "Bravo" za sve vas Košutnjak, Ada, ŠETAČE a ne samo za Munze-Konza! SLEDI IZVEŠTAJ: --Pedijatar nam je pozitivan (pre 5 dana) i ispao je iz funkcije zajedno sa 7 sestara sa pedijatriskog odeljenja (svi u karantinu)! Ko mislite decu da vam pazi posle porođaja? Da nismo super međusobno izolovani danas bi vam cela Gak Višegradska bila zatvorena i u karantinu! Hoćete li lekari i babice zaraženi virusom da vas poradjaju? -Meni nije problem, obučem skafander, masku, peraja, kašljucam, ma i sa T-37,6 i sa babicom porodiću vas i u tramvaju ako tako treba! -Da i 2 doktora sa kardovaskularne i 12 sestara takođe... ko će srce da vam leči? Hirurgija, Pulmologija itd... Ne postoji klinika ili dom zdravlja u BG-u na kojoj trenutno nema dela kadra koji je u karantinu zbog sumnjivih kontakata! Neću da nabrajam dalje.. Nema mesta panici..i još uvek sve držimo pod kontrolom! ---Bravo za SVE KOJI KRVNIČKI rade na prvoj liniji odbrane od epidemije! ---Infektivna, Pulmologija, svi Domovi zdravlja, kasirke, prodavačice, KBC Dragiša Mišović, Slađana Mihajlović, KBC Zemun Igor Pljesa Nikola Banjanin, vojska, spremačice, farmaceuti, policija, Hitna pomoć. Miloš Radović, Načelnik odeljenja Planiranja porodice sa Dnevnom bolnicom GAK Višegradska