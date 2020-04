DAČIĆ APELUJE NA GRAĐANE SRBIJE: Ako možete, ostanite tamo gde ste se zatekli, Vlada nije turistička agencija da ispunjava želje i vrati svakog čoveka!

Dosad je, kako kaže ministar, u Srbiju vraćeno više od 4.000 naših ljudi, i to svi oni koji su bili prioritet za povratak. Na ovaj način, ocenjuje Dačić, Ministarstvo spoljnih poslova ispunilo je svoj zadatak.

Molim sve građane za razumevanje i da, ako imaju mogućnost, ostanu tamo gde jesu, jer je nemoguće da Vlada Srbije organizuje povratak baš svakoga, apelovao je danas ministar spoljnih poslova, Ivica Dačić.

- Podsećam da je obustavljen drumski, železnički i avionski saobraćaj, a da su avioni Er Srbije angažovani za prevoz robe, i svi kapaciteti usmereni su uglavnom na to. Prioriteti u ovom slučaju su nam deca, učenici, studenti, bolesni koji su na lečenju u inostranstvu ili oni zatečeni na službenom putu. Sada već mogu da kažem da smo zadatak i ispunili – kaže ministar za Pink.

Dosad je, dodaje prevezeno više od 4.000 ljudi, od toga oko 2.000 avionskim putem. Kaže da se tu ne radi samo o obezbeđivanju prevoza od neke tačke do Beograda, već se treba organizovati i naših prevoz ljudi do tačke dokle naši avioni lete.

- Recimo, oni u Peruu, morali smo da im pomognemo da dođu do Beča, pa smo odatle organizovali prevoz do Beograda. U ovom trenutku više te situacije nemamo, odnosno pomogli smo sve što je urgentno. Sada imamo situaciju da su u inostranstvu ostale neke druge strukture, recimo, ljudi koji su ostali bez posla u inostranstvu. Na sreću, oni nisu na aerodromima – kaže Dačić.

Dodaje da naših ljudi trenutno ima u Indiji, na Maldivima, na Tajlandu, u Vijetnamu, u Australiji, Alžiru, Egipatu, Somaliji... Mnogi od njih, kako kaže, rade u ovim zemljama.

- Oni koji bi da se vrate, javljaju se ambasadama ili konzulatima, organizaciji „Tačka povratka“ ili nama u sedištu Ministarstva. Potom se pravi lista prioriteta. Neće svih, recimo, 700 ljudi doći na aerodrom odjednom, pa da se tuku ko će ući u avion, mada je bilo i takvih slučajeva – kaže ministar.

Podseća da je većina avio-kompanija u svetu obustavila rad i apelovao je na naše ljude da, ako mogu, ostanu tamo gde jesu.

Odustajali su ljudi da se vrate u Beograd onda kada saznaju da ih ovde čeka karantin, tako 20-30 ljudi nije došlo na avion u Abu Dabiju, iako su svakog dana molili preko društvenih mreža da dođemo po njih. Prekjuče smo imali let iz Istanbula (koji su dotle došli iz raznih krajeva sveta) i let iz Bukurešta (dokle du došli ljudi sa Tajlanda i Balija). Njih po dolasku preuzima Ministarstvo zdravlja i naš deo posla u svemu tome je mnogo lakši nego posao lekara ili vojnika, budući da se spoljna politika u celom svetu svela na pomoć građanima i saradnju država u borbi protiv koronavirusa. Trudimo se da preko ambasada i relacija u svetu prikupljamo ponude za prodaj medikamenata i zaštitne opreme, što je trenutno prioritet – kaže ministar za Pink.

Najavljuje pomoć iz Rusije, a danas ga je, kao kaže, kompanija NIS obavestila o donaciji 270 tona avio-goriva za avione koji prikupljaju pomoć.

- Kina nam je dala najviše mogućnosti i opcija za kupovinu opreme. To je činjenica i realno stanje – kaže ministar. Osvrnuo se i na izveštaj koji je juče pročitao.

- Zanimljivo je da u Kini postoje dva slučaja uvezenog koronavirusa iz Srbije. Reč je o kineskom paru koji je u Srbiji bio turistički, vratili su se nazad u Kinu i dobili prve simptome posle 5-6 dana. Oni se vode da su se zarazili u Srbiji – kaže ministar. Inače, kako kaže, naših državljana koji su u inostranstvu i koji su zaraženi, ima oko dvadesetak. Reč je uglavnom o ljudima koji rade u inostranstvu, a retko o turistima.

On ističe da Srbija besplatno prevozi naše ljude, iako neke druge zemlje naplaćuju ovakve „usluge“.

- Nismo turistička agencija da ispunjavamo svaku želju, ali imamo intenzivne akivnosti. Dogovorili smo se sa EU da dovozi naše ljude do mesta do kojeg mi možemo da dođemo do njih. Danas, recimo, dovodimo ljude iz Pariza i Amsterdama – kaže ministar.

Još jednom je apelovao da, ko ne mora, sačeka nekoliko nedelja i ostane tamo gde je, dok ne prođe vrhunac epidemije.

"Ne treba da se osvrćemo na izjave poput Biltove"

Kada je reč o negdovanju Karla Bilta, kopredsedavajućeg Evropskog saveta za spoljne poslove, jer predsednik Srbije nije dočekao i pomoć Evropske unije, kako je to učinio kada je stigla pošiljka iz Kine, Dačić kaže da ne treba da se osvrćemo na ovakve izjave, posebno ne u ovakvom trenutku.

Mi Srbi smo skloni da pridajemo veću pažnju i značaj tamo gde ne treba, a toga postanemo svesni kada nas pritegne neka muka, kao ova. Naručili smo 4 miliona maski iz Indije, ali zbog porasta epidemije u ovoj zemlji, poslali su nam samo rukavice. Upravo po to je otišao avion Evrospke unije – da pokupi robu koju smo mi kupili. Dakle, donacija EU je samo let do Indije! Ne znam na osnovu čega Bilt daje takve izjave i šta koga briga šta će oni da govore sada kada svi brinu za spasavanje života – kaže Dačić Ističe da na ovakve izjave ne treba da se obaziremo, već treba da motivišemo naše ljude da poštuju mere.

"Suludo je čime se neki bave u vreme epidemije đavoljeg virusa"

Kada je reč o navodnoj zapleni crnogorskih respiratora, Dačić kaže da su i tokom Olimpijskih igara prestajali ratovi, te da bi logično bilo da tokom pandemije prestanu čarke.

- Vidimo da je i na Kosovu suludo stanje i da se niko ne bavi borbom protiv koronavirusa, već je vlada u odlasku donela odluku o nekakvom reciprocitetu. Kakvo crno ukidanje taksi! Oni su ponovo uveli potpunu zabranu trgovine, tražeći da na sertifikatima robe piše republika Kosovo. Eto čime se bave u ovakvo vreme! – kaže ministar, ističući da je isto i sa Crnom Gorom:

- Jedna privatna firma imala je ugovor sa CG Fondom za zdravstvo o priodaji tri respiratora. Kada je kod nas uvedeno vanredno stanje, Srbija je šp standardnoj proceduri kupila respiratore od druge privatne firme koja ih je verovatno kupila od ove firme koja ima ugovor sa crnogorskim fondom – kaže ministar.

Ističe da se crnogorski stručnjaci jako bave ovim pitanjem, a da je potpredsednik vlade CG Milutin Simović takođe jedan od stručnjaka.

- On je magistrirao na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu sa tezom o kvalitetu krompira, zavisno od vremena njegovog sađenja ili vađenja i on se bori protiv zaraznih bolesti, a usput je procenio ovu situaciju i dao ocenu Srbiji koja je ispod svakog nivoa – kaže ministar.