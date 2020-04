PRINC ČARLS POBEDIO KORONU, PA PROGOVORIO O VIRUSU Čudno je i frustrirajuće kad ste bolesni

Princ Čarls (71) oporavio se od infekcije COVID-19, što je pe nekoliko dana i zvanično potvrdila kraljevska porodica.

Čarls, koji je prvi u redu za britanski presto, kako je rekao, imao je "tek blage simptome", a Britancima i svetu obratio se video porukom te opisao svoje iskustvo s virusom.

-Svima nam je ovo još uvek nešto novo. Čudno je i frustrirajuće kad ste bolesni, a vaša porodica i prijatelji ne smeju do vas i ne mogu da vam pomognu. Srećom, nisam imao teške simptome i dobro sam. U ovim teškim vremenima misli mene i moje supruge su uz sve one koji su zbog pandemije virusa izgubili svoje najbliže. Kao i uz one koji su sami bolesni i koji su usamljeni i izolovani - poručio je Čarls.

Inače, testirao se kada je saznao da je princ Albert od Monaka (62) pozitivan na COVID-19, infekciju koju uzrokuje novi soj koronavirusa (SARS-CoV-2). S njim je bio u kontaktu, tačnije, sedeo je nasuprot njega na jednom događaju u Londonu.

Obraćanje je iskoristio i kako bi uputio reči zahvalnosti zdravstvenim radnicima, volonterima ali i komšijama koji brinu o starijima u ovo vreme.

-Oni ulažu herojske napore, izlažu se riziku i čine sve u ovim trenucima kako bi spašavali naše živote. Ponosni smo na vas. Za sve nas ovo je jedna nova situacija, izazov s kakvim se ranije nismo susretali. Opasnost za naše zdravlje i ekonomiju. Niko od nas ne može reći kad će sve ovo proći, ali proći će. Dok se to ne dogodi moramo imati nade, vere u sebe i u druge i veseliti se budućim, boljim i srećnijim vremenima koja će doći - zaključio je britanski princ na kraju.