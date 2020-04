SADA VIŠE NIŠTA NIJE JASNO! Nemački virusolog TVRDI DA MASKA KOJE KORISTIMO NE ŠTITI od koronavirusa!

Kako navodi, korona virusom vas može zaraziti i osoba koja vam je okrenuta leđima, kaže Drosten.

Jedan od trenutno najtraženijih nemačkih eksperata za korona virus virusolog Kristijan Drosten tvrdi da se korona virus može preneti i kretanjem vazduha, kao i da jednostavne maske za lice ne štite od zaraze one koji ih nose.

Kada neko diše ili kija, "kapljica aerosola srednje veličine ostaje u vazduhu neko vreme i ako postoji kretanje vazduha ona se prenosi dalje, bez obzira da li neko sedi okrenut leđima prema vama", tvrdi ovaj stručnjak.

Upravo zbog toga što je moguće prenošenje virusa vazdušnim putem nema naučnih dokaza da maske koje mnogi ljudi danas nose omogućavaju zaštitu od zaraze, navodi on.

"Preko ivice maske možete udahnuti aerosol koji se malo duže zadrži u prostoriji", kaže Drosten, dodajući da ni materijal od kojeg su izrađene jednostavne maske nije dovoljno dobro rešenje za svrhu u koju se koristi.

Zanimljivo je da i Drosten na javnim mestima nosi masku, koju je dobio na poklon u jednoj prodavnici. Međutim, ne znajući da li je i on sam prenosilac zaraze ili ne, on to čini da bi zaštitio druge.

"Ukoliko sam zaražen, barem mogu da poštedim svoje okruženje na taj način", kaže ovaj berlinski stručnjak, a prenosi nemački časopis “Fokus”.

Drosten takođe podržava korišcenje podataka iz mreže mobilne telefonije u cilju praćenja fizičkih kontakata koje ostvaruju zaraženi korona virusom. Ako korisnik mobilne telefonije dobije poruku da je bio u kontaktu sa zaraženom osobom, on potom može da se ponaša u skladu sa tom činjenicom i prati sopstveno zdravstveno stanje, pri tome svesnije izbegavajući sve kontakte sa drugim osobama koji nisu apsolutno nužni, kaže Drosten.