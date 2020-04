DRAMA U BRITANIJI - Boris Džonson primljen u bolnicu zbog koronavirusa (VIDEO)

Džonson je jedan od skoro 48.000 Britanaca koji je zaražen smrtonosnim virusom.

- Na savet lekara, premijer je večeras primljen u bolnicu kako bi bili obavljeni testovi. Ovo je samo mera opreza, pošto premijer i dalje ima naglašene simptome korona virusa 10 dana od kada mu je ustanovljeno da ima ovaj virus - stoji u saopštenju kabineta iz Dauning Strita.

"These are precautionary tests - this is not an emergency admission."



Boris Johnson still has persistent #coronavirus symptoms and was taken to hospital on the advice of his doctor.



It is not known whether he will remain in hospital overnight.



