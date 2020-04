Ove tri zemlje mogle bi da postanu NAJVEĆA ŽARIŠTA epidemije u Evropi - Da li NJIH čeka ITALIJANSKI I ŠPANSKI scenario?

Nakon nedelja nizanja crnih rekorda u broju zaraženih i preminulih od koronavirusa, Italija i Španija su konačno dočekale olakšanje. U dva najveća evropska žarišta pandemije najpre je došlo do stagnacije u broju novoobolelih, a potom i do pada smrtnih slučajeva.

Međutim, u većini drugih država se kraj krize još ne nazire. Stanje je posebno dramatično u tri zemlje - Francuskoj, Velikoj Britaniji i Turskoj, u kojima virus ne pokazuje znake posustajanja.

Statistika pokazuje da Francuska i Velika Britanija gotovo u korak prate zastrašujući put koji su Italija i Španija već prošle.

Na drugom kraju kontinenta nalazi se Turska koja bila među poslednjim evropskim državama koje su prijavile prvi slučaj koronavirusa, ali je od tada njena kriva koja pokazije brzinu širenja postala jedna od najstrmijih na svetu.

Velika Britanija

Sa 47.806 zaraženih i 5.000 preminulih, Britanija se trenutno nalazi na osmom mestu najpogođenijih zemalja na svetu, ali bi uskoro mogla da postane evropski epicentar. Prema grafikonu smrtnih slučajeva po zemljama prikazanom na "Skaj njuzu", Britaniju samo nekoliko dana deli do prestizanja Italije.

Na karti se vidi rast stope smrtnosti u najpogođenijim zemljama nakon prijavljenih prvih 100 slučajeva. Prvih deset dana nakon 100 žrtava, britanska kriva smrtnosti bila je ispod italijanske i španske, što se smatralo ohrabrijućim znakom.

Međutim, onda se desio preokret. Baš u trenutku kada su španske i italijanske krive počele da se poravnjavaju, britanska je počela strmoglavo da se penje.

Prema sadašnjem rastu, Britanija bi do kraja nedelje mogla da ima više od 10.000 mrtvih i postane evropski epicentar virusa u pogledu brzine kojom on odnosi živote.

Francuska

Prošla nedelja bila je posebno teška za Francusku. Postala je peta zemlja koja je prestigla Kinu po broju obolelih i treće najveće žarište u Evropi, a zatim je počela da beleži rokordne brojeve preminulih.

Stopa smrtnosti je do vikenda skočila za 61 odsto, a rast broja zaraženih za 44. Trenutno je u zemlji 92.839 obolelih i 8.078 preminulih.

Razlog za tako drastičan skok je posebno zabrinjavajući.

Naime, Francuska je od prošle nedelje počela da u zvaničnu statistiku ubraja i slučajeve iz staračkih domova, a upravo je ulazak virusa u staračke domove u Italiji i Španiji bio jedan od glavnih uzroka koji su doveli do katastrofe.

Prema zvaničnim podacima od petka, u staračkim domovima širom Francuske bilo je 17.827 zaraženih. Danas je taj broj još veći.

Francuska je krajem januara bila prva evropska zemlja koja je prijavila prisustvo korona virusa unutar svojih granica. Kako je italijnsko žarište raslo, činilo se da je situacija u Francuskoj pod kontrolom, sve do sredine prošlog meseca kada je naglo eskalirala.

Francuska je zadnja dva dana zabeležila pad u broju preminulih, ali vlast upozorava da to nikako nije znak za prerano opuštanje, dok se priprema da mere karantina i socijalnog distanciranja produži i nakon 15. aprila kada one ističu.

Turska

U Turskoj je zvanično još uvek relativno malo zaraženih (27.069) i umrlih (574) od korone. Poslednjih dana, međutim, ti brojevi naglo rastu i već su prestigli većinu zemalja koje su prve sučajeve prijavile nedeljama ranije.

Turska je sada među zemlja u svetu sa najvećim ubrzanjem širenja zaraze, zbog čega mnogi sumnjaju da se virus pojavio u zemlji mnogo pre zvaničnog prijavljivanja.

Ako je to tačno, mere socijalnog distanciranja i ograničavanja kretanja za 80 miliona stanovnika donete su sa debelim zakašnjenjem, što je doprinelo nesmetanom širenju virusa i što će se tek odraziti na crnu statistiku. Problem je pogoršalo je ograničavanje testiranje samo na one koji su nedavno bili u inostranstvu u prvim danima epidemije.

U četvrtak je ministarstvo zdravlja saopštilo da je u zemlji za 24 sata preminulo 79 ljudi. Iako je to daleko od brojeva koje su Italija i Španija beležile u najcrnjim danima, u Turskoj je to bio najveći jednodnevni rast.

Iako su čak i zdravstveni zvaničnici priznali da bi, po trenutnoj stopi rasta, broj zaraženih za 10 dana moga da bude čak 300.000, to nije umanjilo sumnje i nepoverenje u zvanične informacije vlasti.

Sumnjičav je i zamenik turske lekarske komore Ali Čerkezoglu, koji kaže da je zbog nedovoljno sprovedenih testova stvaran broj zaraženig višestruko veći. Od izbijanja epidemije u Turskoj je sprovedeno tek nešto više od broja testova koje Nemačka sprovede na dnevnom nivou. Neki stručnjaci smatraju da je broj nepoznatih slučajeva u Turskoj 50 puta veći.