Čuveni doktor upozorio sve muškarce koji imaju OVAKVU građu: Čuvajte se više nego ikad, vi ste u većem riziku! (VIDEO)

Rahmani je istakao da je ovo nešto o čemu će se u narednim danima pričati, a on i većina njegovih kolega primetili su nešto zajedničko kod muškaraca koji su oboleli od koronavirusa i razvili teže simptome.

- Muškarci sa velikim vratovima i oni koji pate od trunkalne gojaznosti, odnosno nisu gojazni osim u delu abdomena, imaju veći faktor rizika da razviju teže simptome Covid-19 bolesti i lošije šanse da ga prebole - kazao je.

On je upozorio sve muškarce koji imaju navedeni oblik gojaznosti da se čuvaju više nego ikad.

- Kada je u pitanju ova populacija pacijenata jako je važno da budu oprezni tokom pandemije korona virusa, odnosno ne izlaze iz kuće bez preke potrebe, a ako to čine da se zaštite. Najbolje bi bilo da neko drugi kupuje namirnice i sve što im je potrebno kako ne bi izlazili iz kuće – savetuje dr Rahmani.

