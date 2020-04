PEDIJATAR ZA PINK: Simptomi koronavirusa često mogu da prevare, iskustvo je pokazalo da je IZOLACIJA najvažnija u borbi protiv infekcija!

Ljudi u podne mogu da se jave sa blagim simptomima, a već u šest sati popodne budu na respiratoru. Širenje simptoma može da ide izuzetno munjevito, rekao je za televiziju Pink pedijatar Saša Milićević.

Doktor je rekao je da je iskustvo pokazalo da je izolacija najvažnija u borbi infekcija, ali pre svega totalna izolacija od zdravih osoba, pa je tako, dodaje, smeštaj u privremenim bolnicama odlično rešenje.

„Ali to ne znači da nam više samoizolaciju u okviru porodica nije potrebna. Treba i tu svakako da se izolujemo koliko možemo“, rekao je dr Milićević.

On ističe da na veliku žalost, koronavirus ne daje svaki put odmah simptome.

„Kada bi odmah dao simptome, ti ljudi bi mogli da se lako izoluju i ne bi pretila opasnost od prenošenja“, rekao je dr Milićević.

Doktor je rekao da to može predstavljati veliki problem i dodaje da bi bilo odlično kada bi to značilo da su ljudi toliko snažni pa virus ne može da se ispolji, ali, kako kaže, to nije tako.

„Ima slučajeva gde se ljudi u podne prijave sa blagim simptomima, a već u šest sati popodne budu na respiratoru. Širenje simptoma može da ide toliko munjevito, i zato se i pojavljuje toliko problema i zbog toga je posebno ovaj virus nezgodan i opasan“, rekao je dr Milićević.

Prema njegovim rečima, u ovom trenutku su rezultati o broju i rastu broja zaraženih od kovida donekle ohrabrujući, ali dodaje da to još uvek ne znači da će to tako i da se nastavi.

„Moramo da budemo oprezni, ovo daje donekle snagu, ali ne smemo da promenimo način ponašanja. Ali, najvažniije je da kriva nema onakav rast kakvog smo se plašili“, rekao je dr Milićević.

Kada su u pitanju mere u borbi protiv korone, doktor je rekao da su se sve mere pokazale kao krajnje efikasne, ali je istakao da su epidemiolozi najvažniji u odlukama šta treba da se radi na dalje.

„Preventiva je jako bitna i dobro je da znamo koje su preventivne mere i šta sve možemo da uradimo. Zapravo će nas preventivne mere spasti i verovatno će navike u ponašanju ostati i posle ovoga“, rekao je dr Milićević.

Kada su u pitanju bolnice, doktor ističe da su svi zdravstveni radnici na prvoj liniji odbrane.

„Mnogi naučnici koji su otkrili neku klicu, često su bili prve žrtve takvih klica. Ali niko ne može u tolikoj meri da pomogne osim zdravstveni radnika i bez mozga lekara. Vidimo nadljudsku hrabrost među njima, i zahvaljujući njima sve ćemo ovo da prebrodimo“, rekao je dr Milićević.

Kada su u pitanju najmlađi, doktor je istakao da istraživanja pokazuju da su bebe prilično pošteđene i dodaje da deca iz nekog razloga, koji kako kaže, nije još uvek dovoljno jasan, mnogo bolje podnose ovaj virus.

„Ona nikakao nisu zaštićena, donekle su pošteđena, i u odnosu kada poredimo sa odraslima dosta je ohrabrujuće to što njih virus ne napada u tolikoj meri. Međutim, treba biti oprezan, virus je i dalje dosta ne poznat i može da mutira“, rekao je dr Milićević.