TRAGEDIJA ZA TRAGEDIJOM U ITALIJI! Od korone preminuo ČUVENI OLIMPIJAC, i to nekoliko dana nako što je i njegov otac umro zbog iste bolesti (FOTO)

Kako je saopštio Olimpijski komitet Italije (CONI), u 56. godini od Covid-19, teške bolesti pluća koju pomenuti virus izaziva, preminuo je Donato Sabia, dvostruki olimpijski finalista u trkama na 800 metara.On je preminuo u 56. godini, i to nakon što je, kako ističe CONI, bio nekoliko dana na intenzivnoj nezi u bolnici San Karlo u Potenci, u južnom italijanskom regionu Basilikata.

Donato Sabia, the two-time Olympic finalist on 800 meters died of coronavirus pic.twitter.com/hS0cGXwybh

Sabia je bio peti na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 1984. godine, a sedmi u Seulu četiri godine kasnije. Bio je evropski dvoranski prvak, takođe na 800 metara, 1984.Prema saopštenju CONI, on je prvi olimpijski finalista na svetu koji je umro od posledica novog virusa.

Italijanska atletska federacija (FIDAL) ga je opisala kao "nestvarno talentovanog sportistu ali, iznad svega, nežnu ličnost".Ono što ovu tužnu priču čini još tužnijom je da je Sabijin otac takođe preminuo od Covid-19 nekoliko dana pre sina.

Donato Sabia, Italy's two-time Olympic 800 metres finalist, has died from the novel coronavirus at the age of 56. pic.twitter.com/uuhIZE6laV