"SVE PLANOVE ZA 2020. GODINU - OTKAŽITE!" Naučnici tvrde: Moraćemo da naučimo da živimo ovako - EVO DOKAD

"Neke mere će biti ukinuti, ali bolje otkažite sve što ste ipslanirali za ovu godinu", savetuju stručnjaci.

Hrvatski naučnici Ivan Đikić i Igor Štagljar poručuju da borba sa korona virusom nije gotova, dok ne bude gotovo, a to se ne može znati kada će biti, te stoga savetuju građanima da planove za ovu godinu stave na čekanje.

- Upravo zato je važna poruka danas svim građanima da više ne misle da je virus pobediv s toplim vremenom, da je virus pobediv s bilo kakvim spoljnim faktorima i da ćemo imati vakcinu do tada. Odgovor na to je ne dok god ne razvijemo vakcinu, a do toga će doći najranije krajem ove ili početkom naredne godine - rekao je Đikić.

Do tada, kaže, jedino važno je imati funkcionalan i dobar zdravstveni sistem koji može pomoći obolelima od korona virusa i držati se striktno svih mera.

Posledice kašnjenja sa strožim merama vidljive su na primeru SAD gde je proteklih desetak dana gotovo cela naučna zajednica pozivala predsednika Donalda Trampa da proglasi opšti karantin, ali je on tu odluku prepustio guvernerima, a neki od njih su se dugo opirali toj ideji - što je stvorilo dosad neviđen pritisak na bolnice.

- Postoji akutni nedostatak kako testova, tako zaštitne opreme, maski, respiratora, ventilatora. I mislim da to stvarno nije dobro. Najkonzervativnija predviđanja kažu da će u sledeća četiri meseca u SAD-u biti između 100.000 i 200.000 mrtvih. Što je jako pogubno za tako razvijenu zemlju - ističe Štagljar.

U Hrvatskoj prema najavama članova Štaba civilne zaštite realno je očekivati da će za nekoliko sedmica sa padom broja zaraženih ukinuti pojedine mere, ali do potpune otvorenosti granica prema drugim državama kao pre korona krize, neće doći još mesecima.

Drugim rečima, osim domaćih turista koji čine deset posto noćenja - ova turistička sezona vrlo je verovatno izgubljena.

- Ja sam ličnog mišljenja da će se nakon tri meseca izolacije broj tih slučajeva smanjivati do te mere da će biti moguće relaksirati neke mere izolacije. Na primer, jedan deo radno sposobne populacije moći će da se vratiti na posao da bi se smanjio uticaj na ekonomiju. To ne znači da će se stvari odmah vratiti u normalu - govori Štagljar.

Slično mišljenje o tom segmentu ima i Đikić.

- Potrebna je stvarno disciplinovanost, biće potrebno verovatno nošenje maski. Biće potrebno promeniti komunikaciju. Prestaćemo ovo leto biti na plaži u grupama. Prestaćemo ovo leto svi zajedno da sedimo po barovima. Je li to ogromna žrtva jednog leta? Ja verujem da nije. Jer ako se budemo ponašali ovo leto i ovu jesen zajednički delotvorno, onda ćemo imati sledeću godinu bolju. Ako se ne budemo pridržavali toga onda ćemo imati problema - rekao je on.

To se vidi i na primeru Kine i Hong Konga gde se pojavio drugi talas novoobolelih.

- Zbog toga je važno biti oprezan i kad prođe vrhunac. Moram naglasiti da neće biti moguće vratiti se na normalnu dok se neki lek ne pronađe ili dok se ne razvije vakcina što će biti najmanje za godinu dana. Moraćemo da se naučimo da živimo ovako kako živimo sada u sledećih 12 meseci, ako ne pronađemo neki lek - kazao je Štagljar.

Đikić takođe naglašava da 2020. neće biti prema planu.

- Ova 2020. neće biti kakvu smo planirali. Moja porodica i ja smo imali planove kao i sve druge za leto i Uskrs. I sve to moramo zanemariti, jer shvatamo da samo s tim novim merama koje su nam uvedene ćemo moći da savladamo ovu pandemiju virusa, jer verujem da će 2021. godina postati puno normalnija s pojavom vakcine - rekao je Đikić.