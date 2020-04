NAREDBA JE STUPILA NA SNAGU: I ova AKTIVNOST zbog koronavirusa više nije dozvoljena!

Belgijska ministarka zdravlja Megi de Blok zamolila je narod da ozbiljno shvati epidemiju koronavirusa i da zaboravi na termine "grupni seks" i "orgije".

De Blok je saopštila da od subote 21. marta Belgijanci ne smeju da imaju seks kada su u prostoriji više od dve osobe.

Znajući kakve su sklonosti Belgijanaca, te da ih bije glas da su velike pivopije i pobornici grupnog seksa, ministarka zdravlja je rekla da naredba stupa na snagu - odmah.

Tamošnji mediji naglašavaju kako De Blokova nije zabranila masturbaciju, analni ili oralni seks, kao i seks sa životinjama.

>Belgium is the beer-drinking and group sex capital of Europe

ちょっとww



Health minister De Block did not ban single or two-person sexual practices such as masturbation, anal or oral sex, or even bestiality.



なんと、bestiality:獣姦 はOKらしい