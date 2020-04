OHRABRUJUĆE PORUKE EPIDEMIOLOGA: Mi smo dobro! Struka je saglasna da se PREKINE SVAKI KONTAKT MEĐU LJUDIMA, odlučivaćemo posle vikenda

U poslednja 24 sata u Srbiji je od poslednica koronavirusa preminula još jedna osoba, a registrovan je 201 novozaraženi. Epidemiolozi ukazuju da je situacija dobra, ali se istovremeno zalažu za oštrije mere.

U Srbiji je do 15 sati testirano 1.576, od kojih je 201 pozitivno.

U Srbiji je do sada testirano ukupno 12.347 osoba koja su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. U poslednja 24 časa preminula je jedna osoba muškog pola, odnosno ukupno 66 od početka epidemije. Prosek godina preminulih je 64,3.

Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" Darija Kisić Tepavčević kaže da je ukupno obolelo 2.867 ljudi.

Prema njenim rečima, 127 osoba na respratoru.

- Na teritiriji Srbije testirani su uzorci od 1.586 ososba, 1.701 pacijenata je hospitalizovano, a ukupno je u Srbiji testirano preko 12.000 osoba. Nažalost još jedna osoba muškog pola je preminula danas, prosečna starost je 65 godina. Distribucija hospitlaizovnaih osoba - navela je Kisić Tepavčević.

Kako je ona rekla svi pacijenti imaju sve neophodne uslove za lečenje.

Direktor Infektivne klinike doktor Goran Stevanović je rekao da je devet osoba na Infektivnoj klinici u Beogradu na respiratorima i d aje njihova klinička slika ozbiljna

- Pacijenti dobijaju terapiju u skladu sa njihovom kliničkom slikom. Posedujemo sve medikamente i imamo adekvatne uslove da svim pacijentima pružimo maksimum - rekao je on.

Kisić Tepavčević je uputila apel svim građanima da poštuju mere prevencije i zaštite

- Sada je pravi trenutak da poštujemo mere koje se sprovode. One će vrlo brzo da pokažu rezultate. Vidimo da su brojevi stabilni i u laganom padu. To ne sme da nas zavara, moramo da se maksimalno skoncentrišemo. Ako ovako nastavimo izvesno je da se bliži pad ove epidmeije - kaže ona.

Dodala je da se prate saznanja istraživanja širom sveta iz oblasi eidemiologije i imunologije i iz oblasti lečenja i laboratorijske mogućnosti.

- Jedan ogroman tim radi svako iz svoje oblasti svakodnevno - kaže ona.

Na ivici kapaciteta za teške bolesnike

- Što se tiče mera u fabrici Jura o kojima se rasparavljano nemam odgovor na pitanje šta ako se ne poštuju te mere i mislim da svkao treba da radi svoj posao - rekao je epidemiolog dr Predrag Kon.

Kako je on rekao svuda u Srbiji se kapaciteti za bolničko lečenje pune.

- Na ivici smo kapaciteta za srednje teške i teške slučajeve. U Nišu se cela bolnica pretvara u kovid bolnicu, a Vojna bonica u Nišu se pretvara za bolnicu za one pacijente koji nemaju kovid - kaže Kon.

Kako je on rekao, da u Srbiji nema proširenih kapaciteta bili bi u velikom problemu.

- U Beogradu su se kapaciteti sukcesivno uključivali i tako će biti i nastavljeno. Racionalizacija zahteva da se podele pacijenti tako da se nakon popunjenih kapaciteta popunjavaju novi kapaciteti. Razlika između Beograda i ostalih centara je u tome što Beograd nema centralizovan kapacitet već više mesta za prijem pacijenata sa koronavirusom - kaže Stevnaović.

On je naveo da poštovanje mera distanciranja daje rezultate i da je neophodno da se tako i nastavi.

On je na pitanje o tome zašto više muškaraca umire od koronavirusa rekao da je neophodno da prođe vreme da bi se za to dalo naučno objašnjenje.

Predrag Kon je rekao da je struka ta koja treba da daje odgovore o koronavirusu.

- Masovno testiranje se povećava postepeno jer nemammo takvog kadra da bi se odgovorili takvom naglom povećanju epidemije. Niko nije ovo očekivao. Ozbiljno je i pitanje zašto nemammo tog kadra koje podrazumev ai odnos prema tom delu medicine. Vrlo jasno se vidi da je ova situacija vanredna. Svaki deo je dobro planiran, iako se mislilo da može mnogo više da se uradi - naveo je on.

Kako je objasnio u okviru pripreme za masovno testiranje je urađeno sve moguće sa postojećim kapacitetima.

- Indikacije koje smo definisali za testiranje smo prilagodili merama masovnog testiranja. Zbog nedostatka kapaciteta imamo neka dzastoj u analizi i objavljivanju rezultata. Jako je bitno naglasiti da je završena izgradnja specijalne laboratorije za kovid uz pomoć kolega iz Kine. Njen kapacitet će biti 2.000 testova dnevno i ona će biti u funkciji krajem sledeće nedelje - kaće Kisić.

Ukazala je na to da su sve rizične grupe obuhvaćenje.

- U celoj ovoj situaciji mi jesmo dobro i nadalje moramo da budemo vrlo striktni u svim merama koje smo isplanirali - naveo je Kon

- Sama krivulja epidemije je dobro, svakako bi bilo bolje da je i ona drugačija. Ono čega se plašimo to je da ne uđe u osetljivu sredinu i da ne dođe do naglog povećanja. MIslim na kolektivne centre za stare i tu je situacija najvulnerabilnija - naveo je on.

Struka saglasna - prekinuti svaki kontakt među ljudima

Još jednom je naglasio da je struka potpuno saglasna da se prekine svaki kontakt među ljudima.

- Naučili smo dosta. Znamo kako rano da prepoznamo bolest i kako d aprepoznamo ljude koji mogu da razviju komplikacije. Naučili mso da prilagodimo načine lečenja pre svega u intenzivnim negama. I dalje nismo zadovoljni, nemamo odgoovore na sva pitanja. Zaista ne znamo zašto muškarci više umiru - rekao je Stevanović i dodao da trenutno nema vremena da se oni trenutno statistički obrađuju.

Govoreći o testiranju u srpskim sredinama na KiM, Kisć je rekla da se tu radi sa osobama sa blagim komplikacijama i zadovoljni smo sa kontrolom širenja virusa.

Na pitanje da li će se policijski čas dodatno produžiti od četvrtka do ponedeljka u susret pravoslavnom Uskrsu, Kon je rekao da se o tome nije razmišljalo.

Sačekaćemo da vidimo brojke u narednim danima, pa ćemo odlučivati

- Više razmišlčljamo o tome da li ćemo kao struka predložiti nešto još oštrije. Jasno je da mora doći do prekida kontakata i to se mora uraditi što pre jer ćemo tako imati najbolje efekte. Nisu mi praznici na prvom mestu. Sačekaćemo da vidimo koje su brojke u narednim danima i da li imamo efekta, ako se jasno bude videlo da imamo pada, onda ćemo predložiti odgovarajuću odluku. Svi epidemiolizi bez izuzetka podržavaju ovakve mere - rekao je Kon.

Kisić je rekla da je hala Čair skoro popunjena i da se zato pacijenti prebacuju u one kapacitete gde ima mesta.

- Kada su u pitnaju deca jpoš uvek se nalazimo u sezoni respiratornih infekcija. Tokom prethodne nedelje prijavljeno je preko 1.000 respiratodnih infekcija sličnih gripu među kojima su najmlađi. Respiratornih infekcija ima koje nis koronavirus - rekla je Kisić i dodala da je više od pola uzrasta od 0 do 4 godine

Kon je rekao da se svakodnevno meri broj respiratodnih infekcija u Beogradu.

- To je ekstremno niskog intenziteta i to je zanemarljivo - naveo je on.

Stevanović je rekao da je u Beogradu za zdravstvene radnike obezbeđen smeštaj za najveći broj radnika.

- Napominjem da nigde u Evropi ne postoji preporuka, pa i kod nas, da zdravstveni radnici ne odlaze svojim kućama. Na tome se radi svakodnevno - naveo je on.

Većina testiranih dobije rezultate u toku 24 sata

- U pojedinačnim slučajevima se dešava da se rezultati čekaju duže. Srbija nema kapacitete da pacijeti budu dok čekaju rezultate budu potpuno izolovani. Ljudi se drže na distanci. Zato je rizik od širenja infekcije mnogo manji - rekao je Stevanović.

- Najveći broj testiranih dobije rezultate u okviru od 24 sata - rekla je Kisić.

Stevanović je objasnio da se nekada testovi ponavljaju više puta, i nekada je i neophodno ponoviti i uzimanje uzorka.

Kon je o brzim testovima rekao da oni nisu primenjeni u Srbiji jer su najsigurnji regularni testovi.

- Kao i za sve virusne infekcije kao i kod ove postoji mnogo različitih simptoma. To je i razlog na formiranju šire mreže lekara koji će se javljati u kovid ambulante. Lekari su veoma upućeni koji sve simptomi mogu da se jave. Ono što je bitno za naše građane to je da se jave lekarima i da urade test samoprocene ili da se jave kovid ambulantama - rekao je Stevanović.

Zaraženo 10 odsto zdravstvenih radnika

Kisić je rekla da je protokol isti za sve.

- Kakva će biti procedura zavisi od toga da li je osoba bila izložena virusu odnosno osobo koja je nosilac visrusa. Osoba je najzaraznija u periodu od 24 sata nakon zaraze i 24 sata nakon pojave prvih simptoma - objasnila je Kisić.

Kada je u pitanju broj zaraženih medicinskih radnika, on je stabilan i iznosi 10 odsto.