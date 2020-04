NAJNOVIJE OTKRIĆE! NAUČNICI saznali kako koronavirus koristi šećer u organizmu da ZAVARA imuni sistem!

Naučnici sa univerziteta u Sauthemptonu tvrde da se koronavirus uvlači u šećere koji im onda pomažu da izbegnu imuni sistem tela.

Oni kažu da novi virus koristi šećere kako bi ušao u telo kao "vuk u jagnjećoj koži".

Tim istraživača koji predvodi Mak Krispin rekao je da virus ipak nije zaštićen kao drugi, kao npr HIV, kao i da će ove informacije pomoći ljudima koji prave vakcinu.

On je objasnio da ovaj virus ima veliki broj šiljaka na površini koje koristi kako bi se vezao i ušao u ćelije u ljudskom telu. Ti šiljci su presvučeni šećerima, koji prikrivaju njihove virusne proteine i pomažu im da izbegnu imuni sistem tela.

Ovako se oni ponašaju kao vukovi u jagnjećoj koži. Ipak, jedno od naših glavnih otkriće jeste da bez obzira koliko šećera ima, nije toliko zaštićen kao drugi virusi. Virus poput HIV koji ostaje u jednom domaćinu, moraju stalno da izbegavaju imuni sistem čoveka i zato imaju veoma gust sloj ovog šećera koji im je štit - rekao je on.

Doktor je naveo i da se korona ponaša po sistemu "udaraj i beži" i da, kao što znamo, prelazi sa osobe na drugu.

- On ipak ima nižu gustinu pomenutog šećera, što znači da postoji manja prepreka za imuni sistem da neutrališe virus antitelom. To je ohrabrujuća poruka za razvoj vakcine - rekao je on.