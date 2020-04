OVA BAKA JE SUPERHEROJ! KORNELIJA (107) JE POBEDILA KORONAVIRUS: Zarazila se dan nakon rođendana i OBORILA SVETSKI REKORD (FOTO)

Žena iz Holandije stara 107 godina izlečila se od koronavirusa i najverovatnije će biti najstariji pacijent koji je dobio bitku sa ovim virusom, javlja Rojters.

Kornelija Ras razbolela se 17. marta, dan nakon što je napunila 107 godina.

Rasova se koronavirusom zarazila na liturgiji kojoj je prisustvovala zajedno sa ostalim korisnicima staračkog doma u kojem živi.

🇳🇱 A 107-year-old Dutch woman Cornelia Ras, the oldest in the world to survive #COVID19.



