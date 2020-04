CRNA PROGNOZA ITALIJANSKIH STRUČNJAKA: Tek smo u PRVOJ FAZI epidemije, dolaze nam oni što su se zarazili pre 20 dana!

Broj zaraženih u Italiji je blago porastao, smanjuje se broj pacijenata lečenih na intenzivnoj nezi, broj novih pozitivnih na infekciju je stabilan zadnjih nekoliko dana, a ukupno zaraženih, odnosno bolesnih u Italiji je 103. 616. Od početka epidemije umrlo je više od 20.000 ljudi.

Direktor Odeljenja za zarazne bolesti Visokog Instituta za Zdravstvo (ISH) Đani Reca poručuje da je Italija jos uvek u prvoj fazi epidemije, da u maju neće doći do nulte infekcije, uprkos pozitivnim znakovima, broj smrtnih slučajeva je i dalje visok.

Objasnio je i kako tumačiti najnovije brojke o zarazenim:

- Vreme koje prođe između trenutka zaraze do trenutka kada mi saopštavamo podatake, može biti i do 20 dana. Dakle, ako pročitate da danas postoji 300 novih infekcija, to su oni koji su se zarazili pre 20 dana - rekao je on.

Od danas u nekim italijanskim regijama biće otvorene knjižare, prodavnice odeće za decu i bebe, dozvoljen je rad zelenih pijaca, pokreću se šumarske aktivnosti, drvna industrija, kao i proizvodnja računara. To je prvo ublažavanje mera zabrane nakon 45 dana karantina.

Takođe, dozvoljena je fizička aktivnost na otvorenom, ali moraju da se nose zastitne maske.

U manjim prodavnicama, do 40 metara kvadratnih uz prisustvu do dva prodavca, može da ulazi po jedna po osoba. Sredstva za čišćenje ruku moraju biti na blagajni kako bi se koristilo pre unosa PIN-a.