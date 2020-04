"LJUDI ĆE BITI MIKROČIPOVANI, VIRUS JE SAMO PRIPREMA" Legendarni ruski teniser izneo ŠOK TVRDNJE: Bil Gejts je pre 5 godina ZNAO DA NAS ČEKA PANDEMIJA

U intervjuu za ruski portal Sports.ru, Safin je izneo svoje viđenje bliske budućnosti celog sveta.

"Mislim da se ovim (korona krizom) ljudi pripremaju da budu mikročipovani", kaže Safin, bivši prvi reket sveta i nekadašnji šampion Australijan Opena i US Opena.

"Bil Gejts je još 2015. godine rekao da nas čeka pandemija, da nam je sledeći neprijatelj virus, a ne nuklerani rat. Izveli su i simulaciju tokom foruma u Davosu, testirali kako će da izgleda pandemija. Ne verujem da je Bil Gejts vidovit, on je znao da će se ovo desiti".

Safin ne veruje u informacije koje se plasiraju javnosti putem televizije.

"Mislim da situacija sa ovim virusom nije onakva kakvu nam predstavljaju, ali ljudi veruju, veruju u te horor priče koje gledaju na televiziji. Ima ljudi koji veruju da se civilizaciji bliži kraj, ja ne. Samo mislim da će nas uskoro čipovati".

Safin je veoma ubeđen u svoju teoriju koju je javno izneo do detalja.

