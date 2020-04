TRI DRŽAVE JOŠ DAVNO ZNALE ZA KORONU: Upozoravano je na pandemiju i svašta se krije iza toga!

Kako navodi irska spisateljica Danijela Rajan, izveštaj Nacionalnog obaveštajnog saveta SAD-a (NIC) za 2008. godinu upozorio je da bi nova bolest mogla biti „izuzetno zarazna“ i da u vreme njenog širenja neće biti dostupno „adekvatno lečenje“, što bi dovelo do svetske pandemije. Sugeriše se i da su visoko patogeni sojevi ptičjeg gripa poput H5NI „verovatni kandidati“ za tako nešto, ali da bi i „koronavirus ili drugi sojevi gripa“ mogli imati isti potencijal.

U izveštaju se navodi da će ova epidemija početi u području velike gustine naseljenosti i gde ljudi i životinje često žive u bliskim četvrtima, navodeći Kinu kao poseban primer.

These US intel reports ACCURATELY PREDICTED #pandemic years ago. Why was NOTHING done? https://t.co/80vh6XMZhM