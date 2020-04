Doktor Kon OTKRIO RAČUNICU koja je neophodna da bi bilo ukinuto vanredno stanje

Epidemiolog dr Predrag Kon, vođa Kriznog štaba u borbi protiv korona virusa, objasnio je konkretno šta je neophodno da se desi kako bi počelo ublažavanje restriktivnih mera, odnosno ukidanje vanrednog stanja.

- Potrebno je da od svih testiranih bude samo pet odsto obolelih, to je glavni uslov. Trenutno je ova brojka od nula do 40 odsto, zavisno od dela Srbije. Na primer, od 3.000 danas testiranih, potrebno je da je oko 150 pozitivno, to bi bilo pet odsto. Ali. mora da se sagledava i druga činjenica, koliko je ljudi na respiratoru u datom trenutku. Zatim, koliko je onih u improvizovanim bolnicama i banjama sa lakim simptomima ili bez simptoma, a koliko ima teških pacijenata. Mora najmanje dve nedelje tako da bude - objasnio je dr Predrag Kon.

Prvo moramo da vidimo kakva će biti situacija u naredne četiri nedelje, do tada škole nikako ne mogu početi da rade, a posle toga počinje procenjivanje kada bi mogle da se otvore, rekao je.

- Dokle god imamo virusa, te mere distanciranja i zaštite jeste nešto što bi se moralo preporučivati. Očekujemo da će potpuno virus da nestane u jednom periodu, zato ne mogu govoriti o maskama u školama. Ali, ispitivaćemo virus tokom leta, tako da to ne možemo u potpunosti odbaciti.