PULMOLOG ZA PINK: Moguće da smo razvili neku vrstu imuniteta, zahvaljujući sveobuhvatnoj vakcinaciji BCG vakcinom!

Komentarišući uticaj BCG vakcine na novi koronavirus, doktorka Radosavljević je rekla da su prvo australijski stručnjaci pokušali da daju ovu vakcinu, a da su zatim objavljeni i neki radovi koji su pokazali da je do šest puta manja smrtnost od korone kod ljudi koji su je primali.

"Ovi rezultati govore o tome da je i broj obolelih manji u onim zemljama gde je BSG vakcinacija bila obavezna. Dolazimo i do toga da smo mi kao jedna od zemalja koje su potekle od SFRJ i koja u svojoj obaveznoj vakcinizaciji ima BCG vakcinu, pa je obuvat naše populacije u Srbiji preko 95 posto”, rekla je Radosavljević.

Ona ističe da je to zapravo vakcina koja se daje protiv tuberkuloze i da nju bebice primaju u porodilištu.

“Mi pripadamo populaciji koja je vakcinisana ovom vakcinom. One se daju od 1945. godine, čak i 90-tih godina kada je bila nestašica, mi smo ovu vakcinu davali. Njoj međutim treba šest nedelja kako bi mogla da daje svoje dejstvo, tako da Australijanci moraju čekati šest nedelja kako bi dobili nekakv odgovor”, rekla je Radosavljević.

Kako kaže, mi smo imali i revakcinaciju na ovu vakcinu, tako da, dodaje, nema potrebe ponovo se vakcinisati, jer naš imunitet postoji.

“Imuni odgovor organizma na tuberkulozu je po istom tipu kao imuni odgovor na virus i tumorske ćelije. Tu su bitne ćelije koje će da otpočnu odgovor i spreče klice tuberkuloze da razviju bolest. Pitanje je da li će nam kolektivni imunitet na tuberkulozu, zahvaljujući BCG vakcini pomoći, ali sudeći po prvim saznanjima, imamo šanse da je ostavila neku vrstu imuniteta. Ona nas neće skroz zaštititi, ali nam, po mom mišljenju, na neki način može pomoći”, rekla je Radosavljević.

Ona ističe da, kada su u pitanju lekovi koji se trenutno koriste u borbri sa koronavirusom, da je tu pre svega lek protiv malarije, koji se, kako kaže, koristi i u našoj zemlji kod bolesnika koji se bore sa koronom.

“Koriste se kombinacije lekova. Lekovi protiv ebole, reumatskih oboljenja, gripa, ali s obzirom da imamo kratko vreme, a u poslu smo sa virusom o kome se još uvek ništa ne zna, pa svi pokušaji imaju i za i protiv. Na 150 mesta se rade kontrolisane studije”, rekla je dr Radosavljević i dodala da je konkretno kod Borisa Džonsona lek protiv ebole pomogla da se ne razvije teža klinička slika.

Radosavljević je rekla da su dve stvari ključne kod odluke da li će neko biti stavljen na respirator.

“S obzirom da su to pacijenti koji su kandidati za respirator, to znači da su oba plućna krila zahvaćena promenama uzrokovanih virusom i da se smanjuje plemenita disajna površina. Zbog toga pada nivo kiseonika u krvi i istovremeno čovek počinje jako brzo da diše, i može toliko da se umori da zbog toga ulazi u fazu u kojoj nastaje smrtni ishod. Treba izabrati pravi momenat”, rekla je Radosavljević.

Ona kaže da su to zapravo veštačka pluća preko kojih se prati količina kiseonika u krvi, kao i ekg.

“Kada nemate dovoljno kiseonika dolazi do promena u faktorima koji mogu dovesti do krvarenja i stvaranja trombova. A kada počnu da se povlače te promene na plućima, pacijent dolazi u situaciju gde može da, ukoliko se oslobađaju delovi pluća koji preuzimaju svoju funkciju, on može da se skine sa respiratora”, rekla je dr Radosavljević.

Ona ističe da sam respirator ne ostavlja posledice, a da će vreme pokazati da li će ostati posledice od samog virusa.