Ostrvo Korona najveće žarište u Estoniji - Evo kako je došlo do širenja zaraze (VIDEO)

Procenjuje se da je zaražena polovina od 33.000 stanovnika. Kapaciteti bolnica na ostrvu su skromni, pa se veruje da će im biti potrebna velika pomoć.

An island off the coast of Estonia has been labelled by locals as "corona island"



Health officials estimate half of its population has contracted Covid-19https://t.co/V0a5MfMtqR pic.twitter.com/WXcNMjtcOO