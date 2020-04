NAJMLAĐI VOLONTER U DRAJZEROVOJ RASPLAKAO SRBIJU! Brine o NAJTEŽIM bolesnicima, a njegova poruka MAJCI oduševila je sve!

View this post on Instagram

IZ INBOKSA: Ako ne može uživo, može virtuelno. Sećan rođendan majka. ⁠ ⁠ Napisao je Milan svojoj majci Dušici kojoj je danas rođendan i ona puni 47. godina.⁠ ⁠ @milan_stanojkovic je najmlađi i jedini volonter koji se samoinicijativno prijavio na poziv Ministarstva Zdravlja, radi kao medicinski radnik u Zavodu za bolesti i zavisnosti (Drajzerova) i pomaže svim lekarima koji rade na intenzivnoj nezi sa teškim pacijentima! ⁠ ⁠ Hvala @jovana_stojmenovic koja je podelila ove informacije sa našom redakcijom i poslala fotografiju.⁠