KORONAVIRUS U SVETU: Turska postala najveće žarište na Bliskom istoku, Španija produžava karantin, u Kini najmanji broj novozaraženih od sredine marta

U svetu je koronavirusom zaraženo 2.332.450 ljudi, a preminulo je 160.783, dok se od infekcije oporavilo 599.998 ljudi.

U KINI NAJMANJI BROJ NOVOZARAŽENIH OD SREDINE MARTA

U Kini je u poslednja 24 sata zabeleženo 18 novih slučajeva korona virusa, što je najmanji broj novozaraženih od 17. marta i za 10 manje nego što ih je bilo prethodnog dana, saopštila je Nacionalna zdravsvena komisija.

Od ukupnog broja novih slučajeva, devet su importovani slučajeva, što je najmanjih broj novozaraženih kori su došli iz inostranstva od 13. marta.

Otkrivena su 44 nova asimptomatska slučaja, za 10 manje nego prethodnog dana, prenosi Rojters.

Ukupan broj slučajeva kroona virusa od početka epidemije iznosi 82.735, a novih smrtnih slučajeva nije bilo, pa je ukupan broj preminulih ostao 4.632.

TURSKA PRESTIGLA IRAN PO BROJU ZARAŽENIH

Broj potvrđenih slučajeva korona virusa u Turskoj popeo se na 82.329, izjavio je juče turski ministar zdravlja Fahretin Kodža, čime je ta zemlja prestigla susedni Iran i po prvi put zabeležila najveći broj zaraženih od Kovid-19 na Bliskom istoku.

Povećanje za 3.783 slučaja u poslednja 24 sata takođe je približilo Tursku Kini po broju obolelih, gde se novi korona virus prvi put pojavio, javlja Rojters.

Kodža je rekao da je umrla još 121 osoba, čime je ukupan broj umrlih dostigao 1.890. Do sada su se od korona virusa oporavile 10.453 osobe, a broj izvršenih testova u protekla 24 sata dostigao je 40.520, rekao je ministar.

Ministarstvo unutrašnjih poslova takođe je saopštilo da produžava ograničenja na putovanja između 31 grada za još 15 dana.

U JUŽNOJ KOREJI PRVI PUT JEDNOCIFREN BROJ NOVOZARAŽENIH

U Južnoj Koreji je u protekla 24 sata potvrđeno osam novih slučajeva korona virusa, što je prvi put posle oko dva meseca da je broj novozaraženih jednocifren, saopštio je Centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti.

Ukupan broj slučajeva korona virusa time je porastao na 10.661, a od osam novoobolelih, pet je došlo iz inostranstva, prenosi Jonhap.

U Južnoj Koreji su, prema sajtu Worldmeres, zabležena još dva smrtna slučaja, pa je ukupan broj preminulih sada 234.

POLITIKO: PUTIN RADI NA DALJINU, A KRIZA DOBIJA NA ZAMAHU

Kada je Rusija zvanično beležila samo jednu smrt od korona virusa u drugoj polovini marta, ruski predsednik Vladimir Putin uveravao je naciju da je situacija pod kontrolom, ali sada su šale prestale, ton Kremlja je potpuno drugačiji, a prisutne su i brojne spekulacije o Putinovom nepojavljivanju u javnosti za vreme pandemije, piše Politiko.

GRUZIJA: STOTINE VERNIKA OTIŠLO NA LITURGIJU UPRKOS ZABRANI

Stotine vernika u Gruziji, uprkos zabrani kretanja i preporukama lekara i vlasti da ostanu u kućama, otišle su na ponoćnu uskršnju liturgiju.

Iako je u crkvama bilo mnogo manje lljudi nego što je to uobičajeno za uskršnju službu, mnogi su pešačili i po tri sata da bi došli do svoje crkve i nameravaju da tu ostanu do jutra, kada se policijski čas završi, jer za one koji se nađu bez dozvole na ulicama, predviđena je kazna u visini od 1.000 dolara.

Iako mnogi vernici nisu poslušali savet lekara i vlade da prenos litrugije gledaju na malim ekranima, velika većina u crkvama, uključjući i sveštenike, nosila je zaštitne maske, navodi Rojters.

SARAJEVO: POLICIJA KAŽNJAVALA GRAĐANE BEZ MASKI I RUKAVICA

Lepo vreme izmamilo je Sarajlije na ulice, a iako su čelnici Kriznog štaba upozoravali građane na poštovanje mera, neki od šetača nisu imali rukavice i maske.

Prethodnih dana čelnici Kriznog štaba Kantona Sarajevo i ministar unutrašnjih poslova Ismir Jusko nebrojeno puta su upozoravali na ponašanje građana tokom vikenda i najavili da će izaći na svako izletište i proveravati da li poštuju mere.

GRČKA: TRI NOVA SMRTNA SLUČAJA, UKUPNO 110

Tri nova smrtna slučaja povezana s korona virusom registrovana su od petka u Grčkoj, čime je ukupan broj preminulih od posledica COVID-19 porastao na 110, saopštilo je danas grčko Ministarstvo zdravlja.

U saopštenju grčkog Ministarstva se dodaje da je danas potvrđeno i 11 novih slučajeva zaraze korona virusom, čime je ukupan broj obolelih porastao na 2.235.

Kako je preneo AP, grčko Ministarstvo navodi da je prosek starosti preminulih od posledica korona virusa 74 godine.

U KUMANOVU, TETOVU I PRILEPU OD SREDE OBAVEZNE MASKE

Meštani Kumanova, Tetova i Prilepa, gradova u kojima se najbrže širi kovid-19, od srede će morati obavezno da nose zaštitnu opremu, odlučila je Vlada Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju vlade objavljenom sinoć, gradjanima Kumanova, Tetova i Prilepa se od 22. aprila "zabranjuje kretanje bez odgovarajuće zaštitne opreme (maska, šal, marama, rukavice) na svim javnim mestima i površinama, prodavnicama i slično".

ŠPANIJA PRODUŽAVA KARANTIN

Španski premijer Pedro Sančes danas je izjavio da će njegova zemlja, u kojoj je od korona virusa umrlo više od 20.000 ljudi, produžiti mere zabrane kretanja za još dve nedelje, do 9. maja.

"Učinili smo najteže, zahvaljujući odgovornosti i društvenoj disciplini (...) najteži trenuci su ostali iza nas, ali je uspeh i dalje nepotpun i krhak", rekao je Sančes i pozvao da se sve "ne dovodi u opasnost ishitrenim odlukama".

Lider španskih socijalista je rekao i da će mere karantina za decu biti ublažene da bi najmladji mogli da izlaze "na kratko svakog dana" od 27. aprila. Zabrana kretanja u Španiji je uvedena 14. marta.

NETANIJAHU OBJAVIO SMANJENJE OGRANIČENJA UVEDENIH ZBOG PANDEMIJE

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu objavio je večeras niz mera za smanjenje ograničenja uvedenih zbog pandemije korona virusa, uključujući povećanje radne snage u privatnom sektoru na 30 sa 15 procenata.

Takodje je predvidjeno proširenje aktivnosti sektora visoke tehnologije, sve dok se slede uputstva Ministarstva zdravlja, preneli su izraelski mediji.

Radiće i prodavnice na otvorenom za razliku od šoping centara, kao i one koje prodaju robu za domaćinstvo, optičarske i električarske radnje.

Vernicima će biti dozvoljeno da se mole u grupama od po deset na otvorenom prostoru, a fizička aktivnost van kuće biće dozvoljena parovima koji žive u istom domaćinstvu.

SKORO 3.500 NOVIH SLUČAJEVA ZARAZE KORONOM U ITALIJI

Italijansko ministarstvo zdravlja je saopštilo da je u toj zemlji registrovan 3.491 novi slučaj zaraze korona virusom, što je skoro isto kao i prethodnog dana.

Preminule su 482 osobe, čime je bilans žrtava virusa u Italiji porastao na 23.227, što je najviše u Evropi.

Italija se približava kraju šeste nedelje otkako uvedena zabrana kretanja, pri čemu ljudi smeju da izadju iz kuće samo zbog posla, kupovine hrane i brige o članovima porodice.

U Italiji je potvrdjeno skoro 176.000 slučajeva zaraze korona virusom.