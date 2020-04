Devojka nije imala nijedan simptom koronavirusa, ali je snimak pluća pokazao OVO! Lekarska zajednica širom sveta BRUJI o njenom slučaju!

Zdrava 30-godišnja žena nije imala nikakav simptom kovida-19, a onda je snimak njenih pluća pokazao ovo.

Lekarska zajednica bruji o slučaju 30-godišnjakinje iz Australije koja je, nakon što joj se rođak zarazio i preminuo usled infekcije korona virusom, insistirala da joj se uradi snimak pluća iako nije imala nikakav simptom zaraženosti.

Lekar je nakon njenog upornog insistiranja pristao da joj uradi snimak iako, naglašava, osoba bez simptoma inače ne bi bila tako detaljno pregledala. A onda, nakon što je snimak urađen, usledilo je iznenađenje - delovi pluća nalikovali su zamagljenom staklu. To je bila tečnost i ukazivalo je na to da je mlada žena zaista zaražena korona virusom. U naredna dva dana, test je to i potvrdio, a ona je hospitalizovana.

Sliku njenih pluća objavila je Radiopedija, a snimak je objavio iranski radiolog dr Barham Rasuli.

- Insistirala je da joj se snime pluća jer je bila veoma zabrinuta nakon što joj je rođak umro. Lekar je, videvši koliko je napeta, pristao samo da bi je umirio i nekako utešio - komentariše dr Rasuli za portal ABC.

Snimak se sada deli među lekarskom zajednicom širom sveta.

- Veoma je važno da ovo vide radiolozi, ali i svi medicinski radnici širom sveta. Mnogo je asimptomatskih slučajeva zaraženosti, a kod nekih od njih odvijaju se ovako ozbiljni i teški upalni procesi - upozorava Endrju Dikson, radiolog iz bolnice Alfred u Melburnu.