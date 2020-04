NEOBIČNA IDEJA EKIPE RESPIRATORNE JEDINICE KBC ZEMUN - Medicinske Zvončice leče najteže bolesnike!

Smene nam traju po 24 sata, svi smo odeveni u zaštitna odela, sa maskama preko lica, ispod kojih se nekad teško diše. Ima dana kada lečenje ide bez većih problema, a ima i dana kad su rezultati loši... Mešaju nam se osećanja ponosa, hrabrosti, tuge i brige. Velika je sreća što sve radimo timski!

Ovako priča Jelena Jovanović, medicinska sestra respiratorne jedinice iz KBC Zemun, koja zajedno sa svojim koleginicama Velinkom Đurić, Nadom Lemaić, Vesnom Milinković i Slavicom Dekić radi sa najtežim pacijentima priključenim na respirator, za Informer.

Njima od ove mašine zavisi život i zato su, kako kaže Jelena, želeli da malo ulepšaju teške dane u bolnici. Njena ekipa je svoje skafandere ukrasila slikama Zvončice iz bajke "Petar Pan" kako bi pacijentima u teškom stanju bar malo promenili sumorne bolničke dane.

Borba za život

Jelena opisuje kako u ovim uslovima epidemije izgleda jedan njihov radni dan.

- Dežurstvo traje 24 sata, a smena počinje u 8 sati. Od početka smene naredna četiri sata smo u izolaciji sa zaraženim pacijentima, čije se zdravstveno stanje stalno menja. U skafanderima, naočarima, vizirom, maskom, rukavicama, sa komplet opremom, u kojoj nije baš prijatno. Timski rad je veoma važan, posebno kada je vremena malo, a izazov veliki, kao ovih dana u epidemiji. Naš posao podrazumeva kompletnu brigu o pacijentu, higijeni, o njegovoj terapiji i celokupnom stanju - priča Jelena i dodaje:

- Nakon četiri sata provedenih u respiratornoj jedinici sledi četiri sata pauze, kada pokušamo da se odmorimo za nastavak smene. Sumiramo utiske i držimo se zajedno, hrabrimo, kao mala porodica, jer je to jako važno u ovim danima. Koleginice koje su mame prvo se jave svojoj deci i to je za mene najupečatljivija slika! One čak sa svojom decom rade domaće zadatke preko telefona. Neke mame su fizički odvojene od svoje dece od kada traje epidemija, a neke odlaze kući uz veliki napor da sa njima održavaju propisanu distancu i veliku brigu da ne ugroze njihovo zdravlje. I to je mnogo teško za sve naše porodice. A onda se sve to zaboravlja i posle našeg odmora zajedno se vraćamo na posao - ispričala nam je Jelena.

Osmeh pacijenata

Na pitanje kako su došle na ideju da postanu medicinske Zvončice u doba korone kroz smeh nam otkriva:

- Slika Zvončica dogodila se slučajno i spontano. U skafanderima smo svi isti i to je slika koju danima gledamo i mi i naši pacijenti. Želele smo da se razveselimo, da malo prekinemo sumornu svakodnevicu. Najbitnije je da je naša ideja oraspoložila i pacijente. I misle da se oko njih ne smenjuje više ljudi, već da sve vreme o njima brine jedna Zvončica. Jer strašno je to kada ležite u bolnici, znate da imate virus, ne znate šta vas čeka, a oko vas se non-stop smenjuju ljudi u istim belim skafanderima i opremi preko lica - kaže ova medicinska Zvončica i dodaje da je pored njih pet u timu i kolega Ivan, desna ruka i podrška.