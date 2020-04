ĐURIĆ: Još 1 osoba obolela od koronavirusa na KiM, ukupno 83 u srpskim sredinama! (FOTO)

View this post on Instagram

Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији 22. април 2020. године: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1 - Новооболела особа у већински српским срединама. Укупно је до данас оболело 83 лица, излечено је 27, а преминуло 5 особа. Оболели су из Косовске Митровице (33), Звечана (20), Лепосавића (11), Зубиног Потока (19). Оболели су смештени у КБЦ Косовска Митровица (14), Студентски центар Косовска Митровица (33), КЦ Крагујевац (2), КБЦ ''Др Драгиша Мишовић'' Београд (2). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Једно новооболело лице је из Звечана. Шест лица је излечено: 2 из Звечана, 2 из Лепосавића, 1 из Косовске Митровице и 1 из Зубиног Потока. 30 лица из општина Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић је тестирано. У Приштини, Косову Пољу и Липљану у протекла 24 часа било је 2 прегледа у COVID-19 амбуланти. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Свакодневно радимо на утврђивању контаката свих заражених лица. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - У општини Зубин Поток обезбедили смо заштитну опрему за Дом здравља. У општини Гњилане набавили смо и дистрибуирали неопходне лекове грађанима. У општини Пећ поделили смо заштитне маске. У Лепосавићу смо успешно одговорили на 190 захтева за набавку лекова и хране, док смо за Дом здравља обезбедили хируршке маске и заштитне комбинезоне. У општини Исток набавили смо и поделили лекове, заштитне маске и рукавице. У општини Србица обишли смо старачка домаћинства и очистили канал у селу Суво Грло. У општини Штрпце дезинфиковали смо улице. У општини Обилић обезбедили смо и поделили пакете са храном за 40 угрожених породица и дезинфиковали све јавне површине. У општини Косовска Каменица набавили смо и поделили лекове и пакете са храном за 50 породица. У Грачаници за 80 социјално угрожених породица и данас смо обезбедили храну и лекове. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Министарство здравља Србије расписало је конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за 75 лекара и 200 медицинских сестара-техничара у здравственим установама на АП КиМ. Предвиђено је да у ЗЦ Косовска Митровица буде примљено 45 лекара и 120 сестара-техничара, у ЗЦ Гњилане 15 лекара и 40 сестара-техничара и у КБЦ Приштина, са седиштем у Грачаници, 15 лекара и 40 сестара-техничара.