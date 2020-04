DOKTORKA DARIJA KISIĆ TEPAVČEVIĆ je neko čije reči SRBIJA sluša svaki dan, a OVO SU MALO POZNATI DETALJI NJENE BIOGRAFIJE!

Malo poznati detalji iz njene biografije!

"Toliko toga se sada preuveličava. Da li je čista kosa zaista takva retkost da bi o tome trebalo da pričamo danima? Stvarno mislim da su priče o nečijem izgledu predimenzionirane. Volela bih da kažem kako redovno idem u teretanu i vežbam, ali sam od onih žena koje svakog ponedeljka to planiraju. Ovog i još nekoliko sledećih, defnitivno, neću početi", izjavila je Darija Kisić Tepavčević za Indeks.rs.

"Volim raštan sa suvim mesom, ali ga ne spremam ja, jer moj tata je pravi majstor za to čuveno hercegovačko jelo", priznala je doktorka.

Pored lepote koja brzo upada u oči, još jedna od tema vezanih za život ove naučnice bilo je i njeno odrastanje tokom rata u Bosni. Kako je navela, Dariji je to najteža životna uspomena.

"U drugom polugodištu drugog razreda gimnazije sam napustila rodni grad. Brat i ja otišli smo u Bileću, kod očevih, a on i majka su ostali u Sarajevu. Nismo ih videli dve godine. Često se danima nismo ni čuli", prisetila se teških dana Kisić Tepavčević.

"Posle ratnih godina došli smo u Beograd. Ovde smo se skućili, kao mnoge druge osobe izbegle iz bivših jugoslovenskih republika. Kad su nas jednom pitali zašto nismo otišli u inostranstvo, moj otac je rekao: Jedino se ovaj komad neba na svetu zove Srbija. A mi smo Srbi. Te njegove reči zauvek su se urezale u moje sećanje", emotivno je navela doktorka koja tvrdi da je imala srećno detinjstvo, iako je zbog svoje radoznalosti često pravila sitne nestašluke.

"Roditelji su me dobili dok su bili na fakultetu. Ne znam koje su tajne metode vaspitavanja primenjivali, pa smo brat i ja bili dobra deca. Da znam, primenila bih isto na svoju ćerku. Mislim da je suština u tome što nam nisu postavljali pravila, nisu nas muštrali ni kažnjavali, već su nam davali prividnu slobodu da možemo sve što hoćemo. S tim što smo i mi odlično znali gde su granice", rekla je Darija.

Šišali su me na kratko

Doktorka je istakla da joj je bujna i prelepa kosa još od malih nogu pravila probleme.

"Majka i otac nisu znali šta će s tolikom kosom, pa im je jedino rešenje bilo da me redovno šišaju na kratko. Sve dok sama nisam počela da održavam frizuru. Tako da ne mogu da se pohvalim uvojcima i kikama iz tog životnog perioda, samim tim ni da me je neki dečak čupkao kako bi mi stavio do znanja da mu se sviđam", rekla je doktorka.