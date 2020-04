STIGAO KONAČAN ODGOVOR - Evo da li će UV zračenje ubiti virus! Otkriveno i koliko dugo opstaje na temperaturama od 21 do 24 stepena

Rezultati istraživanja prezentovani su sinoć novinarima u Beloj kući.

Istraživanje kaže da sunčeva svetlost ubija korona virus u roku od par minuta.

To su rezultati istraživanja Ministarstva unutrašnje bezbednosti SAD, koji kažu da radujacija koju emituju ultravioletni zraci oštećuju genetski materijal virusa, i onemogućuju mu da se replicira.

Rezultati ovog istraživanja prezentovani su novinarima u Beloj kući sinoć, a prikazao ih je Vilijam Brajan, savetnik za nauku i tehnologiju Ministarstva unutrašnje bezbednosti. On je takođe otkrio i da su temperatura i vlažnost ključni faktori po opstanak virusa, što možda znači da će epidemija popustiti u toku leta, kaže Vilijam Brajan.

- Podatak koji nas je najviše zapanjio je moćan uticaj sunčevih zraka na virus. Bilo da se radi o virusu na površini ili o česticama u vazduhu, sunce ubija virus - kaže Vilijam Brajan, dodajući i da što je temperatura viša i vlažnost povišena, stvaraju se gori uslovi za opstanak korona virusa.

Ovu studiju sproveo je National Biodefense Analysis and Countermeasures Center (NBACC), a rezultat, između ostalog, kaže da se na temperaturi od 21 do 24 stepeni životni vek virusa prepolovljava, pa tako nestaje za 18 sati. Kada su naučnici povećali vlažnost za 80 odsto, životni vek spao je na šest sati, a kada su uz to dodali i sunčeve zrake, virus je uspeo da preživi svega dva minuta. Rezultati su slični i za aerosole, kao i za viruse na površini.

Sve studije ukazuju na to da je virus najaktivniji po hladnom vremenu, a što je viša temperatura, kraće opstaje. U vazduhu, virus dobro opstaje samo u hladnim i suvim uslovima.

Naučnici dodaju i da se UV zraci neće koristiti za lečenje zaraženih pacijenata jer ova svetlost ne može da uđe u telo i ubije virus.