EVO KO ĆE BITI NAJVIŠE POGOĐEN! Kako će uopšte izgledati "vraćanje u normalu" nakon pandemije korona virusa?

Pitanje koje se samo po sebi nameće jeste da li će brojne kompanije u celom svetu da budu spremne za putovanja i njihovu organizaciju na svim nivoima, nakon što se završi pandemija korona virusa?

Naravno da je situacija teška, a posebno u oblasti turizma. Ipak, u nekom trenutku će pandemija biti završena. Da li će zaista tada svetske kompanije imati dovoljno resursa da nastave svoj posao da obavljaju kao i ranije?Šef Svetske asocijacije za poslovna putovanja, Skot Solombrino je za Skift izjavio:

- Doći će do postepenog otvaranja, ali i zatvaranja kompanija i nadam se da će destinacije dati adekvatan odgovor. Da li će politika koju su počele da primenjuju korporacije pružiti mogućnost ljudima da se nesmetano opet kreću širom sveta kada se ponovo budu otvorile svetske destinacije? Ili će ipak ljudi biti sprečeni da putuju bilo gde, pa neće imati posla jer će hoteli biti i dalje zatvoreni?

Kako je dalje naveo, asocijacija na čijem čelu se nalazi broji 9 hiljada članova i upravljaju sa 345 milijardi dolara na godišnjem nivou, koje troše na organizaciju poslovnih putovanja i sastanaka. A da bi pribavili relevantne informacije, obraćaju se najpoznatijim brendovima u Americi i pokušavaju od njih da dobiju sve potrebne informacije o tome kada će doći do određenog napretka u ovoj oblasti.

Informacije do kojih su došli tim putem, nisu ni malo ohrabrujuće. Mnoge svetske kompanije su silom prilika prestale ili svoj rad svele na minimum. A to je dovelo do želje da se povuku iz posla, što bi značilo da se lako može dogoditi u istom trenutku da se veći broj kompanija povuče, što sigurno neće dati dobre rezultate.

Odgovornost prema dobavljačima

Da bi se koliko-toliko celokupna situacija kontrolisala, potrebno je preduzeti određene mere. A jedna od tih mera je i odgovorna nabavka. Potrebno je svesti strahove na minimum i to ne samo kod dobaljača, već i kod potencijalnih gostiju.Mnogi stručnjaci smatraju da je dužnost svake kompanije da i te kako obrati pažnju i na dobavljače, ali i na sve druge saradnike.Predviđanja se baziraju na događajima sa sličnim karakteristikama, kao što je na primer napad na Kule Bliznakinje u Njujorku. Iako je taj događaj trajao znatno kraće nego trenutna pandemija korona virusa, svakako se odrazio i na ekonomiju, ali i na turizam i mnoge oblasti.

Iz te perspektive treba očekivati i određeni pad cena usluga u oblasti turizma, budući da je nakon 11. septembra bilo potrebno 4 do 5 godina da se cene normalizuju. Međutim, savetnik za upravljanje prihodima, Majk Mekartan je za Skift rekao da smatra da se to, ipak sada neće desiti i da će oporavak ovom prilikom biti znatno brži.